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        Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 12 bilimsel çalışmasını COP31'de tanıtacak

        Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) 12 bilimsel çalışmayla yer alacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 16:16 Güncelleme:
        Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 12 bilimsel çalışmasını COP31'de tanıtacak

        Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) 12 bilimsel çalışmayla yer alacak.

        Üniversite Koordinatörü Prof. Dr. Hatice Hicret Görgülü'nün koordinasyonunda yürütülen hazırlıklar kapsamında, 40 kişilik akademisyen ve öğrenci ekibi, COP31'de üniversitenin bilimsel çalışmalarını tanıtacak.

        Üniversitenin iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilirlik alanındaki araştırmaları, yenilikçi projeleri ve çözüm önerileri, 17 Kasım'da Yükseköğretim Kurulu koordinasyonunda üniversitelere ayrılan Yeşil Bölge'de katılımcılarla buluşacak.

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        MSKÜ, konferansa katılımıyla bilimsel çalışmalarını uluslararası platformda tanıtmanın yanı sıra farklı disiplinler arasında işbirliğini geliştirmeyi ve öğrencilerin iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarına katılımını artırmayı hedefliyor.

        Üniversitenin COP31'de tanıtacağı çalışmalar arasında cam atıklarının geri dönüşümü, kampüs atıklarının değerlendirilmesi, laboratuvar atık sularındaki ağır metallerin tespiti ve arıtılması ile sıfır atık politikalarının toplumsal boyutuna ilişkin projeler bulunuyor.

        Kampüs bostanının sürdürülebilir üretim ve iklim uyumu açısından bir eğitim alanı olarak değerlendirilmesi, otonom teknolojilerle sürdürülebilir tarım uygulamaları ve yerel pazarların turizme katkısı da tanıtılacak çalışmalar arasında yer alıyor.

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        Afet ve acil durumlarda iletişim sürekliliğini sağlamaya yönelik akıllı şehir teknolojileri, temiz enerji dönüşümü, iklim dirençli turizm eğitimi ve gençlerin iklim değişikliğiyle mücadeledeki rolü de aktarılacak.

        Ayrıca antik su mirasından yararlanarak Akdeniz'in iklim değişikliğine uyum kapasitesinin artırılması ile Dalyan, İztuzu ve Köyceğiz Gölü havzasında sürdürülebilir kıyı yönetimine yönelik çalışmalar katılımcılara sunulacak.

        Üniversitenin COP31 programında Prof. Dr. Muammer Tuna'nın iklim dirençli gençlik konulu paneli de yer alacak.

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