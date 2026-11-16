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        Bodrum'daki göçmen kaçakçılığı operasyonunda 10 zanlı adliyeye getirildi

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 14:36 Güncelleme:
        Bodrum'daki göçmen kaçakçılığı operasyonunda 10 zanlı adliyeye getirildi

        Muğla’nın Bodrum ilçesinde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Bodrum Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları (GİM) Grup Amirliği ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 11 Kasım’da İçmeler mevkisinden deniz yoluyla düzensiz göçmen geçişi yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Bölgede denetim yapan ekipler, ormanlık alanda bekleyen bir grup yabancı uyrukluyu belirledi.

        Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada ekipler bölgeyi takibe aldı. Ekipler, 12 Kasım’da denizden gelen lastik botun kıyıya yanaşarak ormanlık alandaki göçmenleri aldığını tespit etti. Bunun üzerine açıkta bekleyen Sahil Güvenlik botuna bilgi verildi.

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        Ekiplerin düzenlediği operasyonla durdurulan lastik botta 32 düzensiz göçmen ile Mısır uyruklu tekne kaptanı yakalandı.

        Soruşturmanın devamında olayın organizatörlerine yönelik çalışmalarda, şüphelilerin göçmenlerin bir kısmını kara yoluyla Denizli'den Bodrum'a getirdikleri belirlendi. Ayrıca olayda kullanılan lastik botun Türkbükü'ndeki bir tamir işletmesinden vinç yardımıyla alınarak İçmeler çekek alanından denize indirildiği ve organizatörlerin bu işlem için vinç sürücüsüne 13 bin lira ödeme yaptığı tespit edildi.

        Göçmenlerin sevkiyatını sağladığı, botun denize indirilmesine aracılık ettiği ve organizasyonda yer aldığı belirlenen 10 zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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