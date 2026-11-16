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        Şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü, 3 kişi yaralandı

        MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü Mustafa Yıldız hayatını kaybetti, arka sepetteki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 13:27 Güncelleme:
        Şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü, 3 kişi yaralandı

        MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü Mustafa Yıldız hayatını kaybetti, arka sepetteki 3 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 10.30 sıralarında Menteşe ilçesine bağlı Denizova Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Yıldız, kullandığı traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör, şarampole devrildi. Traktör sürücüsü Yıldız'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı. Ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Yıldız, burada hayatını kaybetti.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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