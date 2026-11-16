Şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü, 3 kişi yaralandı

Kaza, saat 10.30 sıralarında Menteşe ilçesine bağlı Denizova Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Yıldız, kullandığı traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör, şarampole devrildi. Traktör sürücüsü Yıldız'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı. Ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Yıldız, burada hayatını kaybetti.

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