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        Muğla'da gençler sanatla yeteneklerini keşfediyor

        Muğla'da Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Gençlik Merkezi, düzenlediği sanat atölyeleriyle gençleri sanatla buluşturmaya devam ediyor. Her hafta yaklaşık 100 gencin katıldığı etkinliklerde seramik, biblo tasarımı ve resim çalışmaları gerçekleştiriliyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 10:59 Güncelleme:
        Muğla'da gençler sanatla yeteneklerini keşfediyor

        Muğla’da Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Gençlik Merkezi, düzenlediği sanat atölyeleriyle gençleri sanatla buluşturmaya devam ediyor. Her hafta yaklaşık 100 gencin katıldığı etkinliklerde seramik, biblo tasarımı ve resim çalışmaları gerçekleştiriliyor.

        Gençlerin sanatsal gelişimlerine katkı sağlamak, yeteneklerini keşfetmelerine imkân sunmak ve üretken bireyler olarak yetişmelerini desteklemek amacıyla düzenlenen eğitimler yoğun ilgi görüyor. Merkez bünyesinde her hafta düzenli olarak gerçekleştirilen atölyelerde gençler, farklı sanat dallarıyla tanışarak kendilerini geliştirme fırsatı buluyor.

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        Her hafta yaklaşık 100 genç katılıyor

        Seramik şekillendirme, biblo tasarımı, renklendirme ve resim tekniklerinin uygulamalı olarak öğretildiği atölyelerde gençler, kendi tasarımlarını ortaya çıkarıyor. Çalışmalar sayesinde el becerilerini geliştiren gençler, hayal güçlerini sanatsal üretime dönüştürüyor.

        Farklı yaş ve ilgi gruplarından gençlerin bir araya geldiği etkinlikler, yalnızca sanatsal becerilerin gelişmesine değil, aynı zamanda sosyal etkileşimin artırılmasına da katkı sağlıyor. Gençler, birlikte üretmenin ve paylaşmanın önemini öğrenirken boş zamanlarını da verimli şekilde değerlendiriyor.

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        Uluslararası Gençlik Merkezi tarafından sürdürülen sanat faaliyetleriyle gençlerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda farklı sanat dallarıyla buluşmaları hedefleniyor. Her hafta yaklaşık 100 gencin katılım sağladığı atölyeler, gençlere kendilerini ifade edebilecekleri ve özgün eserler ortaya koyabilecekleri bir ortam sunuyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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