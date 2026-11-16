Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Muğla'ya gelen İngiliz turistte 227 bin kayıp var

        Muğla'ya gelen İngiliz turistte 227 bin kayıp var

        İstanbul ve Antalya'dan sonra en fazla yabancı turist ağırlayan Muğla'ya 10 aylık dönemde gelen yabancı turist sayısında bir önceki yıla göre yüzde 6, aylık düzeyde ise yüzde 18'lik bir düşüş yaşandı. MilasBodrum ve Dalaman Havalimanı gibi İstanbul'dan sonra iki uluslararası havalimanına sahip Muğla, 10 ayda 3 milyon 202 bin 348 yabancı turisti ağırladı. 2025 yılının 10 aylık döneminde ise 3 milyon 461 bin 311 yabancı turist ağırlamıştı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 10:47 Güncelleme:
        Muğla'ya gelen İngiliz turistte 227 bin kayıp var

        İstanbul ve Antalya'dan sonra en fazla yabancı turist ağırlayan Muğla'ya 10 aylık dönemde gelen yabancı turist sayısında bir önceki yıla göre yüzde 6, aylık düzeyde ise yüzde 18'lik bir düşüş yaşandı. MilasBodrum ve Dalaman Havalimanı gibi İstanbul'dan sonra iki uluslararası havalimanına sahip Muğla, 10 ayda 3 milyon 202 bin 348 yabancı turisti ağırladı. 2025 yılının 10 aylık döneminde ise 3 milyon 461 bin 311 yabancı turist ağırlamıştı

        İngiliz turist sayısında geçen yıla göre 226 bin 975 kayıp

        Muğla'ya en fazla turist gönderen ülkeler sıralamasında İngiltere yıllardır olduğu gibi ilk sırada yer alırken, Bir önceki yılın aynı dönemine göre 226 bin 975 kişi azaldığı görüldü. Muğla'ya gelen yabancı turistlerin ülkelerin göre ilk 5 sıralamasında İngiltere 1 milyon 216 bin 150, Rusya Federasyonu 409 bin 408, Polonya 290 bin 025, Almanya 224 bin 659 ve Hollanda 75 bin 675 kişi ile beşinci sırada yer aldı. Muğla'ya gelen yabancı turistlerin yüzde 38'ini İngiliz turistler, Yüzde 13'ünü Rusya Federasyonu, yüzde 9'unu Polonya, yüzde 7'sini Almanya, yüzde 2'sini Hollanda ve geri kalanları da diğer ülkeler oluşturuyor.

        REKLAM

        Yabancı turistlerin 2,5 milyonu havalimanlarından giriş yaptı

        Muğla'ya gelen yabancı turistlerin 2 milyon 570 bin 060'ı MilasBodrum ve Dalaman havalimanlarından giriş yaptı. Dalaman havalimanına 1 milyon 643 bin 413, MilasBodrum havalimanına 926 bin 647 olmak üzere toplam 2 milyon 570 bin 060 turist hava yolu ile Muğla'ya giriş yaptı. Geri kalan 632 bin 288 yabancı turist ise Marmaris, Bozburun, Bodrum, Mantarburnu, Fethiye, Göcek, Datça, Güllük, Turgutresis ve Yalıkavak deniz gümrük kapılarından giriş yaptı.

        İngiliz turistler Marmaris, Datça ve Fethiye'yi tercih etti

        Muğla'nın Bodrum, Marmaris, Fethiye, Datça, Ula, Ortaca, Dalaman, Seydikemer, Milas ve Köyceğiz gibi deniz kıyısına sahip ilçelerine gelen yabancı turist profili de ortaya çıktı. Dalaman havalimanına iniş yapan İngiliz turistler Marmaris, Datça, Köyceğiz, Fethiye, Ortaca, Dalaman ve Seydikemer ile Ula ilçelerini tercih etti. Muğla'ya gelen 1 milyon 216 bin 150 İngiliz turist 958 bin 138'i Dalaman havalimanını tercih ederken, 202 bin 886'sı MilasBodrum havalimanını tercih etti. 24 bin 202 İngiliz turist Göcek, Fethiye, Marmaris, Datça ve Bozburun limanlarından giriş yaparken, geri kalan 30 bin 924 yabancı turist Bodrum ve Milas'taki deniz gümrük kapılarından giriş yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Altın 1 yılın dibinde
        Altın 1 yılın dibinde
        Nefes kesen operasyon! Suç örgütü elebaşı balkonda fark edildi, otoparkta yakalandı!
        Nefes kesen operasyon! Suç örgütü elebaşı balkonda fark edildi, otoparkta yakalandı!
        Vance 2028 seçimlerinde aday olacak mı?
        Vance 2028 seçimlerinde aday olacak mı?
        Sevgilisinden uzak tutmak için yakmıştı... Cezası belli oldu!
        Sevgilisinden uzak tutmak için yakmıştı... Cezası belli oldu!
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        EBRD'nin Türkiye'ye yönelik 6 milyar dolarlık finansmanda artış kapısı açık
        EBRD'nin Türkiye'ye yönelik 6 milyar dolarlık finansmanda artış kapısı açık
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Bir aileyi yok etmişti! Yargıtay son noktayı koydu!
        Bir aileyi yok etmişti! Yargıtay son noktayı koydu!
        İran istihbaratında büyük tasfiye hazırlığı
        İran istihbaratında büyük tasfiye hazırlığı
        "Aileye hiçbir şekilde bilgi vermeyin denildi"
        "Aileye hiçbir şekilde bilgi vermeyin denildi"
        "Sergen hocaya zaman verelim"
        "Sergen hocaya zaman verelim"
        Otomobilde yerli rüzgarı
        Otomobilde yerli rüzgarı
        Tarihi buluşma: Trump, Şi ve Putin bir araya gelecek
        Tarihi buluşma: Trump, Şi ve Putin bir araya gelecek
        22 yıllık kayıp dosyasında DNA ve biyolojik iz arandı
        22 yıllık kayıp dosyasında DNA ve biyolojik iz arandı
        Macaristan'da yolsuzluk soruşturması
        Macaristan'da yolsuzluk soruşturması
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Jensen Huang'a destek kampanyası
        Jensen Huang'a destek kampanyası
        Sürpriz nikah
        Sürpriz nikah
        İşte millilerin A Ligi'nde kalma şansı!
        İşte millilerin A Ligi'nde kalma şansı!
        Dünyada kadınlar, Türkiye'de erkekler
        Dünyada kadınlar, Türkiye'de erkekler

        Benzer Haberler

        Milas Dörttepe'nin yolu yenilendi
        Milas Dörttepe'nin yolu yenilendi
        Marmaris'te uyuşturucu operasyonları: 7 tutuklama
        Marmaris'te uyuşturucu operasyonları: 7 tutuklama
        Marmaris'te uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı tutuklandı
        Marmaris'te uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı tutuklandı
        Yalıkavakspor Avrupa'da yoluna devam ediyor
        Yalıkavakspor Avrupa'da yoluna devam ediyor
        Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası
        Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Canpolat, Fethiye'de konuştu:
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Canpolat, Fethiye'de konuştu: