Yalıkavakspor Avrupa'da yoluna devam ediyor
EHF Kadınlar Avrupa Kupası 3'üncü tur rövanş maçında Bulgaristan temsilcisi HC Byala ile karşılaşan Yalıkavakspor, rakibini 31-18'lik skorla mağlup ederek Avrupa'da yoluna devam etti. Bodrum temsilcisinde Edanur Burhan 7, Ceylan Aydemir ise attığı 6 golle galibiyetin mimarları oldu. Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada baştan sona üstün bir oyun sergileyen Yalıkavakspor, rakibini 31-18'lik skorla mağlup ederek turu geçti. Öte yandan, Yalıkavakspor ilk maçında rakibini 38-21 mağlup etmişti.
EHF Kadınlar Avrupa Kupası 3'üncü tur rövanş maçında Bulgaristan temsilcisi HC Byala ile karşılaşan Yalıkavakspor, rakibini 31-18’lik skorla mağlup ederek Avrupa'da yoluna devam etti. Bodrum temsilcisinde Edanur Burhan 7, Ceylan Aydemir ise attığı 6 golle galibiyetin mimarları oldu. Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada baştan sona üstün bir oyun sergileyen Yalıkavakspor, rakibini 31-18’lik skorla mağlup ederek turu geçti. Öte yandan, Yalıkavakspor ilk maçında rakibini 38-21 mağlup etmişti.
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