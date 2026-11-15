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        Marmaris'te ağlara ve misinalara dolanmış caretta caretta sahile vurdu

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde ağlara ve misinalara dolanmış halde bir caretta caretta deniz kaplumbağası cansız olarak kıyıya vurdu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 16:17 Güncelleme:
        Marmaris'te ağlara ve misinalara dolanmış caretta caretta sahile vurdu

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde ağlara ve misinalara dolanmış halde bir caretta caretta deniz kaplumbağası cansız olarak kıyıya vurdu.

        Uzunyalı sahilinde ağlara ve misinalara dolanmış halde bir Caretta caretta deniz kaplumbağası ölü olarak kıyıya vurdu. Sahildeki vatandaşlar tarafından fark edilen deniz kaplumbağası için Marmaris Belediyesi ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine bölgeye gelen zabıta ekipleri, kaplumbağanın bulunduğu yerden alınması için çalışma başlattı.

        Kısa süre içinde ikinci olay

        Uzunyalı sahilinde geçtiğimiz günlerde de benzer şekilde bir Caretta caretta deniz kaplumbağası cansız olarak kıyıya vurmuştu. Kısa süre içerisinde aynı sahilde iki deniz kaplumbağasının ağlara ve misinalara dolanmış halde ölü bulunması, deniz canlılarının karşı karşıya kaldığı tehlikeleri bir kez daha gündeme getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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