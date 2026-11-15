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        Muğla'da kazada ölen 2 kişinin kimlikleri belirlendi

        MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, elektrik direğine çarptıktan sonra alev alan otomobilde hayatını kaybeden 2 kişinin otomobil sürücüsü Muharrem Can Yalçın (19) ile araçtakilerden Emrecan Bilecen (13) olduğu öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 11:43 Güncelleme:
        Muğla'da kazada ölen 2 kişinin kimlikleri belirlendi

        MUĞLA’nın Fethiye ilçesinde, elektrik direğine çarptıktan sonra alev alan otomobilde hayatını kaybeden 2 kişinin otomobil sürücüsü Muharrem Can Yalçın (19) ile araçtakilerden Emrecan Bilecen (13) olduğu öğrenildi.

        Kaza, saat 00.00 sıralarında, Fethiye-Muğla kara yolu Karagedik Mahallesi mevkisinde meydana geldi. 48 EC 618 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkıp yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen direğin altında kalan otomobil, alev aldı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin müdahalesiyle yangın söndürüldü, araçtaki 2 kişinin ise yaşamını yitirdiği belirlendi. Çevre hastanelere kaldırılan 5 yaralının tedavisi sürüyor.

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        Öte yandan cenazeleri Fethiye Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılan 2 kişinin kimlikleri belirlendi. Otomobil sürücüsü Muharrem Can Yalçın ile araçtaki Emrecan Bilecen'in kazada öldüğü saptandı.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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