Muğla'da kazada ölen 2 kişinin kimlikleri belirlendi

Kaza, saat 00.00 sıralarında, Fethiye-Muğla kara yolu Karagedik Mahallesi mevkisinde meydana geldi. 48 EC 618 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkıp yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen direğin altında kalan otomobil, alev aldı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin müdahalesiyle yangın söndürüldü, araçtaki 2 kişinin ise yaşamını yitirdiği belirlendi. Çevre hastanelere kaldırılan 5 yaralının tedavisi sürüyor.

MUĞLA’nın Fethiye ilçesinde, elektrik direğine çarptıktan sonra alev alan otomobilde hayatını kaybeden 2 kişinin otomobil sürücüsü Muharrem Can Yalçın (19) ile araçtakilerden Emrecan Bilecen (13) olduğu öğrenildi.

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