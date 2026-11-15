GÜNCELLEME - Fethiye'de elektrik direğine çarparak alev alan otomobildeki 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Kazada yaralanan, aralarında çocukların da bulunduğu 5 kişi ise sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde elektrik direğine çarpan ve alev alan otomobildeki biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

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