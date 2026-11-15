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        Fethiye'de elektrik direğine çarparak alev alan otomobildeki 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde elektrik direğine çarpan ve alev alan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 01:52 Güncelleme:
        Fethiye'de elektrik direğine çarparak alev alan otomobildeki 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde elektrik direğine çarpan ve alev alan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

        Sürücüsü henüz belirlenemeyen 48 EC 618 plakalı otomobil, Fethiye-Muğla kara yolu Karagedik mevkisinde yoldan çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle devrilen direğin altında kalan otomobil, kısa sürede alev aldı.

        İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen araçta kimlikleri henüz tespit edilemeyen 2 kişinin​​​​​​​ yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Kazada yaralanan, aralarında çocukların da bulunduğu 5 kişi ise sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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