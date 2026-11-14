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        Bodrum Belediyesi Bodrumspor, V. Bank'a set vermedi

        Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele eden Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kadın Voleybol Takımı, sahasında ağırladığı V. Bank Spor Kulübü'nü 30 mağlup etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 20:24 Güncelleme:
        Bodrum Belediyesi Bodrumspor, V. Bank'a set vermedi

        Kadınlar 1. Ligi’nde mücadele eden Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kadın Voleybol Takımı, sahasında ağırladığı V. Bank Spor Kulübü’nü 30 mağlup etti.

        Binnaz Karakaya Spor Salonu’nda saat 16.00’da başlayan karşılaşmada Bodrum’un İncileri, ilk setten itibaren oyunun kontrolünü elinde tuttu. Başantrenör Adnan Kıstak yönetimindeki Bodrum temsilcisi, etkili hücumları ve başarılı savunmasıyla rakibine üstünlük sağladı. Tribünlerin tamamen dolduğu karşılaşmada Bodrumlu voleybolseverler, takımlarını yalnız bırakmadı. Karşılaşmanın ilk setinde baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan Bodrum’un İncileri, seti 2512 kazanarak 10 öne geçti. İkinci sette de üstünlüğünü sürdüren yeşilbeyazlılar, 2518’lik skorla farkı ikiye çıkardı. Üçüncü sette rakibine geri dönüş fırsatı vermeyen Bodrum temsilcisi, 2517 kazanarak mücadeleyi 30 tamamladı. Sahadan net bir galibiyetle ayrılan Bodrum’un İncileri, ligin 8. haftasını 3 puanla kapattı. Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kadın Voleybol Takımı, ligin 9. haftasında 22 Kasım Pazar günü saat 16.00’da İzmir DSİ’ye konuk olacak. İzmir TVF Atatürk Voleybol Spor Kompleksi’nde oynanacak karşılaşma, TVF Voleybol TV’den canlı yayınlanacak.

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