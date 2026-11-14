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        Yangın çıkarmaya geldi, yere kapaklandı Lastikçideki yangınla ilgili 1 gözaltı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde gece saatlerinde oto lastikçide çıkan yangının kundaklama sonucu çıktığı belirlenirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Güvenlik kamerası görüntülerinde kundakçının motosikletinden inerken yere düşmesi de yer aldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 16:28 Güncelleme:
        Yangın çıkarmaya geldi, yere kapaklandı Lastikçideki yangınla ilgili 1 gözaltı

        Muğla’nın Bodrum ilçesinde gece saatlerinde oto lastikçide çıkan yangının kundaklama sonucu çıktığı belirlenirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Güvenlik kamerası görüntülerinde kundakçının motosikletinden inerken yere düşmesi de yer aldı.

        Gece saatlerinde Gündoğan Mahallesi Kızılburun Caddesi'ndeki bir oto lastikçide yangın başladı. Lastiklerin alevlere teslim olduğu yangının ihbar edilmesi üzerine Bodrum İtfaiye Grup Amirliği, Jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri bölgeye geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışması yapıldı. İşletmede maddi hasar meydana geldi.

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        Kundaklama güvenlik kamerasına yansıdı

        Güvenlik kameraları incelendiğinde bölgeye motosikletle gelen bir şahsın, motosikletinden inerken alkolün etkisiyle yere düştüğü, yangını çıkardıktan sonra tekrar motosikletine binerek bölgeden ayrıldığı görüldü. 1.74 promil alkollü olduğu belirlenen şahıs, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şahsın ifadesinde işletme sahibiyle aralarındaki alacak verecek meselesi yüzünden yangını çıkardığını söylediği öğrenildi. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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