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        CHP Genel Başkan Yardımcısı Canpolat, Muğla'da konuştu:

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Canpolat, partisinin Muğla İl Başkanlığını ziyaret ederek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 15:31 Güncelleme:
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Canpolat, Muğla'da konuştu:

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Canpolat, partisinin Muğla İl Başkanlığını ziyaret ederek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        CHP'nin 103 yıllık siyasi geçmişine ve mücadelesine değinen Canpolat, partinin farklı dönemlerde darbelerle, baskılarla ve tutuklamalarla karşı karşıya kaldığını ancak mücadelesinden vazgeçmediğini söyledi.

        Partinin tarihsel köklerinin Kuvayimilliye geleneğine dayandığını belirten Canpolat, CHP'nin zor dönemlerde halka dönerek yoluna devam ettiğini dile getirdi.

        Canpolat, şöyle konuştu:

        "Muğla'dan Aydın'a, İzmir'den Sakarya'ya kadar bu ülkenin kahramanları, yedi düvele karşı savaşarak emperyalizme diş söktürmüş, gericiliği tasfiye etmiş ve bu zor şartlarda Cumhuriyet Halk Partisini kurmuştur. 100 yıldır partiyi dağıtmak için çaba harcayanlar oldu. Dönem dönem darbelerle karşı karşıya kalındı. Genel başkanlarımız, milletvekillerimiz tutuklandı ancak Cumhuriyet Halk Partisi kadroları teslim olmadı."

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        Canpolat, CHP'den istifa ederek bağımsız kalacağını açıkladığı öne sürülen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddialara da değindi.

        Belediye başkanlarının kişisel siyasi tercihleri üzerinden değerlendirme yapmayı tercih etmediğini belirten Canpolat, CHP'nin belediye başkanlarından ve milletvekillerinden daha büyük bir siyasi yapı olduğunu dile getirdi.

        CHP'nin ilkelerinin ve siyasi duruşunun olduğunu ifade eden Canpolat, şunları kaydetti:

        "Partimize gelenler olabilir, tutuklananlar olabilir ama Cumhuriyet Halk Partililer hiçbir dönem partisini terk ederek AK Parti'ye gitmemiştir. 40'ın üzerinde belediye başkanı AK Parti'ye gitti. Cumhuriyet Halk Partisinin ilkeleri, duruşu vardır. Partimizin onurunu, haysiyetini sokakta tartıştırmayız."

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        Partisinin yolsuzluk ve hırsızlıkla anılmasına izin vermeyeceklerini vurgulayan Canpolat, "Aç kaldık, susuz kaldık, işsiz kaldık, atıldık, işkence gördük, dayak yedik ama asla hırsızlıkla, yolsuzlukla yan yana gelmedik, buna da müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Toplantıya CHP İl Başkanı Halil Karahan ile parti yöneticileri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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