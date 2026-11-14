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        Ünlü sanatçı 10 yıl sonra Bodrum'da yeniden nikah masasına oturdu

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2010 yılında evlenen şarkıcı Zeynep Casalini ile işletmeci Tahsin Berk, 10 yıl önce sona eren evliliklerinin ardından yeniden Bodrum'da dünyaevine girdi. Çiftin nikah töreninde yüzüklerini kızları Dafne taktı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 14:30 Güncelleme:
        Ünlü sanatçı 10 yıl sonra Bodrum'da yeniden nikah masasına oturdu

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2010 yılında evlenen şarkıcı Zeynep Casalini ile işletmeci Tahsin Berk, 10 yıl önce sona eren evliliklerinin ardından yeniden Bodrum'da dünyaevine girdi. Çiftin nikah töreninde yüzüklerini kızları Dafne taktı.

        2010 yılında Bodrum'da hayatlarını birleştiren Casalini ve Berk çiftinin, 2011 yılında Dafne adını verdikleri kızları dünyaya geldi. Evliliklerini 2016 yılında sonlandırarak boşanan ikili, aradan geçen yılların ardından yeniden bir araya gelerek ikinci kez evlenme kararı aldı. Nikah töreninde anne ve babasının yüzüklerini takan Dafne, ailenin mutluluk anlarına eşlik etti. Casalini, nikah töreninden fotoğraflarını kızıyla birlikte verdikleri pozla sosyal medya hesabından paylaşarak, "Anlatılmaz yaşanır" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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