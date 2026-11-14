Ünlü sanatçı 10 yıl sonra Bodrum'da yeniden nikah masasına oturdu

2010 yılında Bodrum'da hayatlarını birleştiren Casalini ve Berk çiftinin, 2011 yılında Dafne adını verdikleri kızları dünyaya geldi. Evliliklerini 2016 yılında sonlandırarak boşanan ikili, aradan geçen yılların ardından yeniden bir araya gelerek ikinci kez evlenme kararı aldı. Nikah töreninde anne ve babasının yüzüklerini takan Dafne, ailenin mutluluk anlarına eşlik etti. Casalini, nikah töreninden fotoğraflarını kızıyla birlikte verdikleri pozla sosyal medya hesabından paylaşarak, "Anlatılmaz yaşanır" ifadelerini kullandı.

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