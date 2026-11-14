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        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen, Muğla'da "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları"nda konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen, Muğla'da "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları"nda konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Türkiye'nin teknoloji, savunma sanayisi ve uluslararası organizasyonlar alanında önemli ilerlemeler kaydettiğini belirterek, "Sanayi Devrimi'ni kaçırdık ancak yüksek teknoloji, uzay teknolojisi, nükleer teknoloji ve yapay zekayı kaçırmadık." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 14:10 Güncelleme:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen, Muğla'da "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları"nda konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Türkiye'nin teknoloji, savunma sanayisi ve uluslararası organizasyonlar alanında önemli ilerlemeler kaydettiğini belirterek, "Sanayi Devrimi'ni kaçırdık ancak yüksek teknoloji, uzay teknolojisi, nükleer teknoloji ve yapay zekayı kaçırmadık." dedi.

        Şen, AK Parti Muğla İl Başkanlığınca Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Salonu'nda düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Türkiye'nin uluslararası alanda önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptığını belirten Şen, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi ile Antalya'daki Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) ülkenin organizasyon kapasitesini ortaya koyduğunu vurguladı.

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        Türkiye'nin terörle mücadelede önemli bir aşamaya geldiğini anlatan Şen, terör nedeniyle 50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Şen, "Bir şehidin bir damla kanına değmez ama ekonomik kaybı rakam olarak bilmek isterseniz alternatif maliyetleriyle birlikte 6 trilyon liraya yakın bir paradan bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Terörün sona ermesinin Türkiye'nin geleceği açısından önemli bir fırsat oluşturacağını dile getiren Şen, bundan sonraki süreçte ülkenin önünün daha açık olacağını kaydetti.

        - Türkiye uzay ve nükleer liginde

        Türkiye'nin teknoloji alanındaki gelişimine dikkati çeken Şen, uzay ve nükleer teknolojilerde önemli adımlar atıldığını belirtti.

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        Türkiye'nin birkaç yıl içinde Ay'a uzay aracı göndermeyi hedeflediğini aktaran Şen, savunma sanayisinde de önemli bir seviyeye ulaşıldığını vurgulayarak, "Sanayi Devrimi'ni kaçırdık ancak yüksek teknoloji, uzay teknolojisi, nükleer teknoloji ve yapay zekayı kaçırmadık. Bunları son 20 yılda yakaladık." diye konuştu.

        İnsansız hava araçları ve silahlı insansız hava araçları alanında Türkiye'nin dünya pazarında yüzde 66 paya sahip olduğunu söyleyen Şen, bu gelişmelerde genç mühendis ve yazılımcıların önemli rol oynadığını ifade etti.

        Türkiye'nin teknoloji alanındaki ilerlemesinin katlanarak devam edeceğini belirten Şen, "Bu, yavaş yavaş ilerleyen bir süreç olmayacak. Grafik parabol çizer gibi yükselecek." değerlendirmesinde bulundu.

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        Ekonomik konulara da değinen Şen, bazı emeklilerin maaşlarını, asgari ücretle çalışanların ise ücretlerini yetersiz bulduğunu belirterek, "Ben onlara katılıyorum, haklılar." dedi.

        Bu konuda Ankara'da çalışmaların sürdüğünü bildiren Şen, emeklilerin ve asgari ücretlilerin gelirlerinin artırılması yönünde adımlar atılacağını ifade etti.

        - Hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmaz

        Fon soruşturmasına da değinen Şen, sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapıldığını söyledi.

        Şen, 120'den fazla kişinin bu kapsamda tutuklandığını anlatarak, "Biz başkalarına benzemeyiz. Bizde kol kırılır, yen içinde kalır yoktur. O kol kangren olur, onu keseriz." dedi.

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        Şen, "Suçu işlediysen cezasını çekeceksin. Hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmaz. Beraber çalıştığımız arkadaşımız dahi olsa hatası varsa yargıya teslim ederiz." ifadelerini kullandı.

        Türkiye'nin yeni, sivil ve özgürlükçü bir anayasaya ihtiyacı olduğunu dile getiren Şen, mevcut anayasanın tamamen değiştirilmesi gerektiğini kaydetti. Şen, "Darbe anayasası artık olmamalı. Bir kelimesi dahi kalsa o da değişmelidir. Yeni bir anayasa yapılmalıdır. Bu, milli iradeye yakışan bir adımdır." diye konuştu.

        Siyasi partilerin anayasa hazırlıklarını bir araya getirerek ortak bir zeminde buluşmasını beklediklerini belirten Şen, anayasanın değiştirilemez maddelerinin korunacağını, diğer maddeler üzerinde çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

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        - 2028 seçimlerine ilişkin değerlendirme

        Şen, 2028 baharında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine şimdiden hazırlandıklarını belirterek, AK Parti teşkilatlarının seçimlerin hemen ardından bir sonraki seçim için çalışmaya başladığını söyledi.

        Partinin teşkilat yapısına ilişkin bilgi veren Şen, il ve ilçe teşkilatlarında 93 bin, mahalle ve sandık teşkilatlarında ise 306 bin kişinin görev yaptığını, üye sayısının da 12 milyona ulaştığını kaydetti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığına ilişkin değerlendirmede bulunan Şen, Meclisin karar alması halinde Erdoğan'ın yeniden aday olabileceğini düşündüklerini ifade etti. Şen, "Meclisin böyle bir karar vereceğini ve Cumhurbaşkanımızın yeniden cumhurbaşkanı adayı olmasına izin vereceğini düşünüyoruz. Yaptığımız araştırmalar Cumhurbaşkanımızın yeniden seçilebileceğini gösteriyor." dedi.

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        Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Şen, Meclis bünyesinde izleme komisyonu kurulmasının planlandığını söyledi.

        Şen, şehirlerdeki altyapı yatırımlarının yanı sıra sağlık, eğitim, uzay ve nükleer teknoloji alanlarında çalışmaların süreceğini sözlerine ekledi.

        Toplantıya, AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, İl Başkanı Cengizhan Güngör, Menteşe İlçe Başkanı Mustafa Algan ile teşkilat mensupları katıldı.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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