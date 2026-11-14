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        Muğla'da aile eğitimi ve evlilik öncesi eğitim çalışmaları masaya yatırıldı

        Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde, Aile Eğitim Programı (AEP) kapsamında yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla toplantı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 13:20 Güncelleme:
        Muğla'da aile eğitimi ve evlilik öncesi eğitim çalışmaları masaya yatırıldı

        Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde, Aile Eğitim Programı (AEP) kapsamında yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla toplantı gerçekleştirildi.

        Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde düzenlenen toplantıya, müdürlüğe bağlı formatörler, eğitimciler, Eğitim ve Danışmanlık Birimi personeli ile Sosyal Hizmet Merkezi müdürleri katıldı. Toplantıda, 2026 yılı Aile Eğitim Programı ve Evlilik Öncesi Eğitim faaliyetlerine ilişkin veriler ele alınarak yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Program kapsamında yeni formatör ve eğitici eğitimleri, eğitimcilerin mesleki yeterliliklerinin artırılmasına yönelik eğitim talepleri ve Aile Eğitim Programı Veri Sistemi'nin işleyişinde karşılaşılan sorunlar görüşüldü.

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        Aile danışmanlığı ve evlilik kredisi de değerlendirildi

        Toplantıda ayrıca aile danışmanlığı hizmetlerine ilişkin veriler değerlendirilirken, Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında sunulan evlilik kredisi uygulamasında karşılaşılan sorunlar da gündeme geldi. Söz konusu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin ele alındığı toplantıda, ailelere sunulan eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantının, Aile Eğitim Programı kapsamında yürütülen hizmetlerin geliştirilmesi, eğitim faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması ve ailelere sunulan hizmet kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlamasının hedeflendiği bildirildi.

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