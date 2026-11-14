Muğla'daki Zeus Lepsynos Tapınağı restore edilerek eski ihtişamına kavuşturuldu

Sütunlarının bir bölümü bugüne kadar ulaşan tapınağın restorasyonunun tamamlanmasıyla antik yapının korunarak gelecek kuşaklara aktarılması amaçlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile Türk Tarih Kurumunun destek verdiği restorasyon projesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi adına Prof. Dr. Abuzer Kızıl başkanlığında yürütüldü.

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