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        Yalıkavakspor, Avrupa'da tur için sahada

        EHF Kadınlar Avrupa Kupası 3'üncü Turu'ndaki ilk maçta Bulgaristan ekibi HC Byala'yı Bodrum'da 38-21 gibi farklı skorla yenerek büyük avantaj yakalayan Yalıkavakspor rakibini yarın rövanşta yine evinde ağırlayacak. Binnaz Karakaya Spor Salonu'ndaki randevu saat 17.00'de başlayacak. Bodrum ekibine rövanşta her skorla galibiyet, beraberlik ve 17 farkın altındaki mağlubiyet yetecek. Turu büyük oranda garantileyen Yalıkavakspor parkeye yine kazanıp Avrupa'da yoluna devam etmek için çıkacak. Hentbolda kısa tarihinde lig, Türkiye Kupası, Süper Kupa ve Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşayan Bodrum ekibi Yalıkavakspor, Avrupa'da daha önce yarı finale yükselmişti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 11:34 Güncelleme:
        Yalıkavakspor, Avrupa'da tur için sahada

        EHF Kadınlar Avrupa Kupası 3'üncü Turu'ndaki ilk maçta Bulgaristan ekibi HC Byala'yı Bodrum'da 38-21 gibi farklı skorla yenerek büyük avantaj yakalayan Yalıkavakspor rakibini yarın rövanşta yine evinde ağırlayacak. Binnaz Karakaya Spor Salonu'ndaki randevu saat 17.00'de başlayacak. Bodrum ekibine rövanşta her skorla galibiyet, beraberlik ve 17 farkın altındaki mağlubiyet yetecek. Turu büyük oranda garantileyen Yalıkavakspor parkeye yine kazanıp Avrupa'da yoluna devam etmek için çıkacak. Hentbolda kısa tarihinde lig, Türkiye Kupası, Süper Kupa ve Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşayan Bodrum ekibi Yalıkavakspor, Avrupa'da daha önce yarı finale yükselmişti.

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