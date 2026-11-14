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        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri 9. Uluslararası Arıcılık ve Çam Balı Kongresi Marmaris'te yapılacak

        9. Uluslararası Arıcılık ve Çam Balı Kongresi Marmaris'te yapılacak

        ​​​​​​​Muğla'nın Marmaris ilçesinde 19-22 Kasım'da düzenlenecek 9. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi için hazırlıklar devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 12:23 Güncelleme:
        9. Uluslararası Arıcılık ve Çam Balı Kongresi Marmaris'te yapılacak

        ​​​​​​​Muğla'nın Marmaris ilçesinde 19-22 Kasım'da düzenlenecek 9. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi için hazırlıklar devam ediyor.

        Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya ve Marmaris Temsilcisi Yaşar Karayiğit, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya'yı ziyaret ederek kongrenin açılış törenine davet etti.

        Ziyarette, bölgedeki arıcılık faaliyetleri, çam balı üretimi ve sektörün geliştirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

        Akademisyen, araştırmacı, üretici ve sektör temsilcilerini bir araya getirecek kongrede, arıcılık alanındaki bilgi ve deneyimlerin paylaşılması hedefleniyor. Organizasyonla Muğla çam balının tanıtımına ve bölgenin arıcılık potansiyelinin geliştirilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

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        Kongreye katılmak isteyenler, organizasyonun resmi internet sitesi üzerinden kayıt ve rezervasyon yaptırabilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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