AK Parti'li Şen: Emekliler ve asgari ücretliler için Ankara'da yoğun bir çalışma yürütülüyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, "Emeklilerimizin bir kesimi maaşlarını yetersiz bulmaktadır. Onlara katılıyorum, haklılar. Asgari ücretle çalışan bir kısım çalışanlarımız asgari ücret miktarını yeterli bulmamaktadır. Onlara da katılıyorum. Halihazırda bu rakamların yükseltilmesi için Ankara'da yoğun bir çalışma yürütülüyor. Bu çalışmalar neticesinde o kesimdeki emeklilerimizin inşallah gelirleri daha memnun olacakları bir seviyeye yükselecek" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programı kapsamında Muğla'da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Muğla Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen toplantıya AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Denizli Milletvekili Şahin Tin, İl Koordinatörü ve Isparta Milletvekili Osman Zabun, AK Parti Muğla İl Başkanı Cengizhan Güngör ve Menteşe İlçe Başkanı Mustafa Algan katıldı. Toplantıda Türkiye'nin terörle mücadelesi, savunma sanayisi, teknoloji yatırımları, ekonomi, yeni anayasa çalışmaları ve yaklaşan seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şen, emekli ve asgari ücretlilerin gelirlerine yönelik Ankara'da çalışma yürütüldüğünü söyledi.

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'50 YILLIK TERÖR FELAKETİNİ BİTİRDİK'

Türkiye'nin terörle mücadelesine değinen Mustafa Şen, yaklaşık 50 yıllık terör sürecinin sona erdirildiğini belirterek, “Terör örgütünün kuruluş yılını esas alırsanız yaklaşık 50 yıl oluyor. Terör örgütü faaliyetini, terörü, acıyı bitirdik. 50 binden fazla insanımız toprağa düştü. Ekonomik kayıpları saymıyorum, zira bir şehidin bir damla kanına değmez o ama rakam olarak bilmek isterseniz 3 trilyondan fazla bir para ve onu alternatif maliyetleriyle ve diğer unsurlarıyla düşünürseniz 6 trilyona yakın bir paradan bahsediyoruz. Fakat o da önemlidir ve bitmiştir. Bu anlamda bundan sonrası Türkiye'nin önü inşallah daha açık olacak" dedi.

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'TÜRKİYE UZAY VE NÜKLEER LİGİNDE'

Türkiye'nin teknoloji ve savunma sanayisindeki gelişimine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şen, Türkiye'nin uzay ve nükleer teknoloji alanlarında önemli aşamalar kaydettiğini ifade edip, “Türkiye uzay ligindedir. Birkaç sene sonra aya Türkiye'nin uzay aracı sert iniş yapacak. Yani ayda bir aracımız olacak. Biz artık uzay ligindeyiz. Diğer taraftan Mersin'de nükleer santralimiz var. Türkiye aynı zamanda nükleer lige yükselmiş durumda. Bunlar çok kritik, çok önemli şeylerdir. Ülke olarak sanayi devrimini kaçırmış ve geç sanayileşme sürecinde olan bir ülke olduk. Ama teknoloji, yüksek teknoloji, uzay teknolojisini, nükleer teknolojiyi, yapay zekayı kaçırmadık. Bunları son 20 yılda yakaladık, yaptık" dedi.

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'EMEKLİ VE ASGARİ ÜCRETLİLERİN DAHA MEMNUN OLACAĞI BİR ÜCRET ORTAYA ÇIKACAK'

Emekli ve asgari ücretlilerin gelirlerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Şen, “Emeklilerimizin bir kesimi maaşlarını yetersiz bulmaktadır. Onlara katılıyorum, haklılar. Asgari ücretle çalışan bir kısım çalışanlarımız asgari ücret miktarını yeterli bulmamaktadır. Onlara da katılıyorum. İnşallah halihazırda bu rakamların yükseltilmesi için Ankara'da yoğun bir çalışma yürütülüyor. Bu çalışmalar neticesinde o kesimdeki emeklilerimizin inşallah gelirleri daha memnun olacakları bir seviyeye yükselecek. Keza asgari ücretle çalışan arkadaşlarımızın, vatandaşlarımızın da daha memnun olacakları bir ücret miktarı ortaya çıkacak. Seneye bunları biraz daha yükselteceğiz. Daha da memnun olacakları seviyeye inşallah yükselteceğiz" diye konuştu.

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'120'DEN FAZLA KİŞİ İÇERİDEDİR'

Konuşmasında kamuoyunda gündeme gelen fon sorununa da değinen Şen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konudaki yaklaşımını aktararak sorumlular hakkında işlem yapıldığını belirtip, “Ülkemizi uluslararası yarışta daha öne çıkarırken 'fon krizi' diye bir sıkıntı da yaşadık. Biz başkalarına benzemeyiz. Bizde kol kırılır, yen içinde kalır, yoktur. O kol kangren olur. Onu keseriz. 120'den fazla bu işten sorumlu olduğu düşünülen insan, şu an buna AK Parti genel başkan yardımcıları da dahil olmak üzere içeridedir. Yani yapacağız değil, yaptık. Adalet beklemez, gereğini yapar. Adaletin verdiği karara da herkes razı olur, herkes uyar. Tayyip Erdoğan, hiç kimsenin gözünün yaşına bakmaz. Suçu işlediysen cezasını çekeceksin" dedi.

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Öte yandan Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu belirten Şen, mevcut anayasanın darbe döneminin ürünü olduğunu ifade ederek sivil ve özgürlükçü bir anayasa hazırlanması gerektiğini söyledi.