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        Büyükşehir'den çevreye katkı: Atık taşımada tasarruflu sistem

        Muğla Büyükşehir Belediyesi, doğanın korunması ve atıkların etkin biçimde yönetilmesi amacıyla il genelindeki çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda üç farklı noktada hizmet veren atık aktarma istasyonları, ilçelerden toplanan evsel atıkların bertaraf tesislerine taşınmasında önemli rol üstleniyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 13:25 Güncelleme:
        Büyükşehir'den çevreye katkı: Atık taşımada tasarruflu sistem

        Muğla Büyükşehir Belediyesi, doğanın korunması ve atıkların etkin biçimde yönetilmesi amacıyla il genelindeki çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda üç farklı noktada hizmet veren atık aktarma istasyonları, ilçelerden toplanan evsel atıkların bertaraf tesislerine taşınmasında önemli rol üstleniyor.

        Taşıma süreçlerinde verimlilik sağlanıyor

        Aktarma istasyonları sayesinde çöp toplama araçlarının uzun mesafeler kat etmesinin önüne geçilirken, atıklar daha yüksek kapasiteli araçlarla toplu olarak taşınıyor. Böylece taşıma sürecinin daha planlı yürütülmesine, yakıt tüketimi ve nakliye maliyetlerinin azaltılmasına, araç hareketliliğinden kaynaklanan karbon salımının düşürülmesine katkı sağlanıyor.

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        Başkan Aras: "Atığı yönetirken doğayı da korumak zorundayız"

        Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, çevre yatırımlarının kentin geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Muğla gibi doğal değerleriyle öne çıkan bir kentte atık yönetimini yalnızca bir temizlik hizmeti olarak görmüyoruz. Atığı doğru yönetirken taşıma süreçlerini verimli hale getirmek, kaynaklarımızı korumak ve çevresel etkiyi azaltmak zorundayız. Aktarma istasyonlarımız da bu anlayışın önemli bir parçası. Daha temiz ve yaşanabilir bir Muğla için çevre altyapımızı güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

        Muğla Büyükşehir Belediyesi, atıkların toplanmasından taşınmasına ve bertarafına kadar uzanan süreci çevreci ve sürdürülebilir bir anlayışla yönetmeyi sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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