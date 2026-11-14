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        Bodrum'da iş yeri kundaklayan şüpheli gözaltına alındı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir iş yerini kundaklayan şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 16:34 Güncelleme:
        Bodrum'da iş yeri kundaklayan şüpheli gözaltına alındı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir iş yerini kundaklayan şüpheli yakalandı.

        Gündoğan Mahallesi Kızılburun Caddesi'nde bulunan oto lastikçideki yetkililerle alacak meselesi nedeniyle husumetli olduğu iddia edilen U.Y. (42), motosikletle geldiği iş yerinin önündeki lastikleri ateşe verdi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, iş yerinde hasar oluştu.

        Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen jandarma ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

        Şüphelinin lastikleri ateşe verdiği anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kayıtlarda, olay yerine gelen şüphelinin motosikletini park etmeye çalışırken düştüğü, ardından kalkarak iş yerinin önüne gittiği görülüyor. Görüntülerde, bir süre sonra bölgeden alevlerin yükselmesi ve şüphelinin olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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