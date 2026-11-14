Bodrum'da iş yeri kundaklayan şüpheli gözaltına alındı

Şüphelinin lastikleri ateşe verdiği anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kayıtlarda, olay yerine gelen şüphelinin motosikletini park etmeye çalışırken düştüğü, ardından kalkarak iş yerinin önüne gittiği görülüyor. Görüntülerde, bir süre sonra bölgeden alevlerin yükselmesi ve şüphelinin olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.