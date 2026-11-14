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        Aile bağlarını güçlendirmek için Floor Curling Türkiye Şampiyonası düzenlenecek

        Türkiye Curling Federasyonu, Yeşilay Muğla Şubesi ve Yeşilay Spor Kulübü işbirliğiyle Floor Curling Türkiye Şampiyonası düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 16:29 Güncelleme:
        Aile bağlarını güçlendirmek için Floor Curling Türkiye Şampiyonası düzenlenecek

        Türkiye Curling Federasyonu, Yeşilay Muğla Şubesi ve Yeşilay Spor Kulübü işbirliğiyle Floor Curling Türkiye Şampiyonası düzenlenecek.

        Köyceğiz'de 17-21 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek şampiyonada, Türkiye'nin farklı illerinden katılacak aileler mücadele edecek.

        Alışılmış spor organizasyonlarından farklı olarak aile bireylerini aynı takımda buluşturacak şampiyonada anne-çocuk, baba-çocuk ve dede-torun takımları yer alacak.

        Organizasyonla sporun birleştirici gücünden yararlanılarak madde bağımlılığıyla mücadeleye katkı sunulması, aile bağlarının güçlendirilmesi ve çocukların bağımlılıklardan korunmasına yönelik farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

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        Aile dayanışmasının sağlıklı nesillerin yetişmesinde önemli rol oynadığına dikkat çekilen organizasyonda, çocukların spor, sevgi ve aile desteğiyle buluşturulması amaçlanıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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