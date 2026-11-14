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        Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ayyıldız'ı silahla tehdit eden zanlı tutuklandı

        Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Ayyıldız'ı silahla tehdit eden zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 18:31 Güncelleme:
        Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ayyıldız'ı silahla tehdit eden zanlı tutuklandı

        Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Ayyıldız'ı silahla tehdit eden zanlı tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, A.Ş, geçmişe dayalı alacak verecek anlaşmazlığı nedeniyle mahkemelik olduğu Ayyıldız'ı takip etti.

        Sokakta ikili arasında tartışma çıktı. Bu sırada zanlı, üzerindeki ruhsatsız tabancayı çıkardı.

        Ayyıldız'ın müdahalesiyle zanlı silahı düşürdü.

        İhbar üzerine bölgeye gelen Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.Ş'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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