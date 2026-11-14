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        Alkollü şüpheli iş yerinin önündeki lastikleri ateşe verdi

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, alacağı olduğunu iddia ettiği iş yerinin önündeki lastikleri ateşe veren U.Y. (42), gözaltına alındı. Şüphelinin 1,74 promil alkollü olduğu belirlenirken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 17:22 Güncelleme:
        Alkollü şüpheli iş yerinin önündeki lastikleri ateşe verdi

        MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde, alacağı olduğunu iddia ettiği iş yerinin önündeki lastikleri ateşe veren U.Y. (42), gözaltına alındı. Şüphelinin 1,74 promil alkollü olduğu belirlenirken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, gece saatlerinde Gündoğan Mahallesi Kızılburun Caddesi'ndeki bir lastikçi dükkanında meydana geldi. U.Y., alacağı bulunduğunu öne sürdüğü iş yerinin önüne gidip buradaki lastikleri ateşe verdi. Şüpheli, ardından motosikletiyle bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, iş yerinde zarar meydana geldi.

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        Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayın aydınlatılması için çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Çalışmalar sonunda U.Y. gözaltına alındı. Yapılan kontrolde 1.74 promil alkollü olduğu belirlenen U.Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Öte yandan olay anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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