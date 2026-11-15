Fethiye'de can pazarı... Elektrik direğine çarpan otomobil alev topuna döndü: 2 ölü, 5 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kontrolden çıkarak elektrik direğine çarpan otomobil alev aldı. Feci kazada araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybederken, aralarında çocukların da bulunduğu 5 kişi yaralandı.

Kaza, FethiyeMuğla karayolu Karagedik Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün henüz belirlenemediği 48 EC 618 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen direğin altında kalan otomobil kısa sürede alev aldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtaki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin yaptığı incelemede otomobilde bulunan ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazada yaralanan, aralarında çocukların da bulunduğu 5 kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Fethiye’deki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.