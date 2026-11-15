Marmaris'te uyuşturucu operasyonları: 7 tutuklama

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 115 Kasım tarihleri arasında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 10 şüpheliden 7’si tutuklandı. Aramalarda uyuşturucu maddeler, 45 kök Hint keneviri ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar yürüttü. 115 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 7’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Evde kurulan çadırda kenevir yetiştirildiği belirlendi

Operasyonlarda yapılan aramalarda bir evin içerisine kurulan çadırda Hint keneviri yetiştirildiği tespit edildi. Aramalarda 258 adet sentetik ecza, 10 gram kokain, 6,66 gram metamfetamin, 68,96 gram esrar, 4,39 gram reçine esrar ve 45 kök Hint keneviri ele geçirildi. Ayrıca bir ruhsatsız silah ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 17 bin 900 liraya el konuldu.