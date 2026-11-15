Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası
Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası 3. tur rövanş maçında Yalıkavakspor, Bulgaristan'ın Byala takımını 31-18 mağlup etti.
Giriş: 15.11.2026 - 19:08 Güncelleme:
Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası 3. tur rövanş maçında Yalıkavakspor, Bulgaristan'ın Byala takımını 31-18 mağlup etti.
Gümbet Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk devresini Yalıkavakspor, 15-7 önde tamamladı.
İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Yalıkavakspor, karşılaşmadan 31-18 galip ayrıldı.
Bu sonuçla tur atlayan Yalıkavakspor, son 16'ya kaldı.
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