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        Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası

        Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası 3. tur rövanş maçında Yalıkavakspor, Bulgaristan'ın Byala takımını 31-18 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 19:08 Güncelleme:
        Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası

        Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası 3. tur rövanş maçında Yalıkavakspor, Bulgaristan'ın Byala takımını 31-18 mağlup etti.

        Gümbet Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk devresini Yalıkavakspor, 15-7 önde tamamladı.

        İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Yalıkavakspor, karşılaşmadan 31-18 galip ayrıldı.

        Bu sonuçla tur atlayan Yalıkavakspor, son 16'ya kaldı.

        Galeri
        Galeri

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