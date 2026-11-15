Köyceğiz'de cemaat Hacılar Yunus Emre Camii'nde sabah namazında buluştu

Muğla’nın Köyceğiz İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen sabah namazı buluşmasında cemaat, Hacılar Yunus Emre Camii’nde bir araya geldi.

Program, İmamHatip Önder Gül’ün Kur’anı Kerim tilavetiyle başladı. Tilavetin ardından sabah namazı, İmamHatip Veysel Uysal’ın imametinde cemaatle eda edildi. Müezzinlik görevini ise İmamHatip Fatih Şen üstlendi. Namazın ardından Müftülük Personeli Selman Gündoğdu tesbihatı yaptı. Tesbihatın ardından cemaate hitap eden İlçe Müftüsü Hüseyin Sözen, sohbetinde Asr suresinin dinimizdeki önemine değindi. Sözen, zamana yeminle başlayan surede insanın hüsran içinde olduğunun bildirildiğini hatırlattı. İman edip salih amel işleyen ve birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenlerin bu hüsrandan kurtulacağını ifade etti. Sohbetin sonunda eller semaya açıldı. Uzman İmamHatip Ali Akduman’ın yaptığı duaya cemaat âmin diyerek iştirak etti. Duanın ardından cemaate çorba ikram edildi. İkram sırasında Uzman İmamHatip Ramazan Tokcan sofra duasını yaptı. Buluşma, İlçe Müftüsü Hüseyin Sözen’in programın hazırlanmasında emeği geçen görevlilere ve programa katılan cemaate teşekkür etmesiyle sona erdi.