Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Fethiyespor bozguna uğradı

        Fethiyespor bozguna uğradı

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta sahasında Adana 01 FK'yı 2-1 mağlup eden Fethiyespor, deplasmanda karşılaştığı Kahramanmaraş İstiklalspor'a 5-1 yenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 12:28 Güncelleme:
        Fethiyespor bozguna uğradı

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta sahasında Adana 01 FK'yı 2-1 mağlup eden Fethiyespor, deplasmanda karşılaştığı Kahramanmaraş İstiklalspor'a 5-1 yenildi.

        İlk yarısını 1-0 geride tamamladığı karşılaşmanın ikinci yarısında kalesinde 4 gol daha gören lacivert-beyazlı ekip, sahadan farklı mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuçla 8 puanda kalan Fethiyespor, alt sıralardan uzaklaşamadı. Son 3 deplasman karşılaşmasından puan çıkaramayan Muğla temsilcisi, dış sahadaki son galibiyetini 4'üncü haftada Serikspor'u 1-0 mağlup ederek elde etti. Bu karşılaşmanın ardından deplasmanda İnegölspor ve 1461 Trabzon'a 2-1'lik skorlarla kaybeden Fethiyespor, Kahramanmaraş İstiklalspor karşısında da 5-1 mağlup oldu. Lacivert-beyazlı ekip, gelecek hafta sahasında Kütahyaspor'u konuk edecek.

        REKLAM

        FOTOĞRAFLI

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Futbolcuları taşıyan otobüs yandı! Son anda kurtuldular!
        Futbolcuları taşıyan otobüs yandı! Son anda kurtuldular!
        MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" açıklaması
        MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" açıklaması
        Karayolları İHA-SİHA pisti olacak
        Karayolları İHA-SİHA pisti olacak
        Halıya sarılı cesedin kimliği belirlendi!
        Halıya sarılı cesedin kimliği belirlendi!
        A Milli Takım Fransa deplasmanında!
        A Milli Takım Fransa deplasmanında!
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!
        WSJ iddiası: İran'ın 2 bini aşkın füzesi var
        WSJ iddiası: İran'ın 2 bini aşkın füzesi var
        Büyük güne sayılı günler kaldı
        Büyük güne sayılı günler kaldı
        Jorge Jesus'tan şok Ronaldo sözleri!
        Jorge Jesus'tan şok Ronaldo sözleri!
        İki kişiyi öldürdü ve fırında yaktı! 1950'lerde yanık kokusuyla ortaya çıkan vahşet!
        İki kişiyi öldürdü ve fırında yaktı! 1950'lerde yanık kokusuyla ortaya çıkan vahşet!
        Netanyahu'dan Eisenkot'a çağrı
        Netanyahu'dan Eisenkot'a çağrı
        Meteoroloji'den sağanak ve rüzgar açıklaması ile bazı iller için uyarı!
        Meteoroloji'den sağanak ve rüzgar açıklaması ile bazı iller için uyarı!
        "Paramız kalmadı!"
        "Paramız kalmadı!"
        Avrupa'da protesto dalgası!
        Avrupa'da protesto dalgası!
        İkonik dans hiç gerçekleşmeyebilirmiş!
        İkonik dans hiç gerçekleşmeyebilirmiş!
        Potanın Perileri, İsrail'i devirdi!
        Potanın Perileri, İsrail'i devirdi!
        Hayali yarım kaldı
        Hayali yarım kaldı
        ChatGPT artık ödeme yapabilecek
        ChatGPT artık ödeme yapabilecek
        Muriqi için PSG itirafı!
        Muriqi için PSG itirafı!
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi

        Benzer Haberler

        Muğla'da kazada ölen 2 kişinin kimlikleri belirlendi
        Muğla'da kazada ölen 2 kişinin kimlikleri belirlendi
        Fethiye'de can pazarı... Elektrik direğine çarpan otomobil alev topuna dönd...
        Fethiye'de can pazarı... Elektrik direğine çarpan otomobil alev topuna dönd...
        GÜNCELLEME - Fethiye'de elektrik direğine çarparak alev alan otomobildeki 2...
        GÜNCELLEME - Fethiye'de elektrik direğine çarparak alev alan otomobildeki 2...
        Fethiye'de elektrik direğine çarparak alev alan otomobildeki 2 kişi öldü, 5...
        Fethiye'de elektrik direğine çarparak alev alan otomobildeki 2 kişi öldü, 5...
        Bodrum Belediyesi Bodrumspor, V. Bank'a set vermedi
        Bodrum Belediyesi Bodrumspor, V. Bank'a set vermedi
        Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ayyıldız'ı silahla tehdit eden...
        Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ayyıldız'ı silahla tehdit eden...