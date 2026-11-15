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        Başkan Aras'tan COP31'de 'Su Güvenliği ve İklim Finansmanı' mesajı

        Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, COP31 kapsamında düzenlenen 'Kentlerde İklim Eyleminin Finansmanı' panelinde Muğla'nın su güvenliğine yönelik yatırımlarını anlattı. Başkan Aras, iklim finansmanında turizm kentlerinin mevsimsel nüfus artışının dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 12:59 Güncelleme:
        Başkan Aras'tan COP31'de 'Su Güvenliği ve İklim Finansmanı' mesajı

        Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, COP31 kapsamında düzenlenen ‘Kentlerde İklim Eyleminin Finansmanı’ panelinde Muğla’nın su güvenliğine yönelik yatırımlarını anlattı. Başkan Aras, iklim finansmanında turizm kentlerinin mevsimsel nüfus artışının dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

        Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Antalya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında, 14 Kasım 2026 tarihinde İLBANK Pavilyonu’nda gerçekleştirilen ‘Kentlerde İklim Eyleminin Finansmanı’ başlıklı panele katıldı.

        Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından, UNHabitat, Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen panelde; EBRD, Avrupa Yatırım Bankası (EIB) ve İLBANK temsilcileri bir araya geldi. Panelde kentlerin iklim değişikliğine karşı dayanıklılığının artırılması, sürdürülebilir altyapı yatırımları ve yerel yönetimlerin iklim finansmanına erişimi değerlendirildi.

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        Başkan Aras: "Su stresi Muğla için artık geleceğin değil, bugünün sorunu"

        Panelde konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, EBRD Yeşil Şehirler Programı’na katılımın Muğla açısından yalnızca bir finansman ortaklığı olmadığını, kentin iklim geleceğine yönelik uzun vadeli bir taahhüt niteliği taşıdığını belirtti.

        Muğla’da kuraklık, değişen yağış rejimi, artan sıcaklıklar ve turizm sezonundaki nüfus yoğunluğunun su kaynakları üzerindeki baskıyı artırdığına dikkat çeken Başkan Aras, su güvenliğinin kentin öncelikli gündemlerinden biri olduğunu ifade etti.

        63 Milyon Avroluk projeyle su kayıpları azaltılacak

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        Muğla’nın su altyapısını güçlendirmek amacıyla EBRD ile geliştirilen 63 milyon avroluk ‘İçme Suyu Kayıplarının Azaltılması Projesi’ hakkında bilgi veren Başkan Aras, Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz ilçelerinde yaklaşık yüzde 60 seviyesinde bulunan su kayıplarının azaltılmasının hedeflendiğini söyledi.

        Proje kapsamında içme suyu iletim ve dağıtım hatlarının yenilenmesi, bölgesel ölçüm alanları (DMA) ve SCADA sistemlerinin kurulması planlanıyor. Böylece su şebekesinin anlık olarak izlenmesi, kayıp ve kaçakların daha hızlı tespit edilerek müdahale edilmesi amaçlanıyor.

        Bodrum ve Milas için yeni su kaynakları gündemde

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        Muğla’nın artan su ihtiyacına karşı alternatif kaynaklar üzerinde çalıştıklarını belirten Başkan Aras, Topgözü/Yuvarlakçay su kaynağının mevcut sisteme entegre edilmesi, Bodrum ve Milas ilçelerine yönelik Ekinanbarı Deniz Suyu Arıtma Projesi hakkında da bilgi verdi.

        Ekinanbarı Projesi kapsamında yıllık yaklaşık 50 milyon avroluk yatırımla 20 milyon metreküp ilave su sağlanmasının hedeflendiğini ifade eden Aras, mevcut su kaynaklarının korunması, arıtılmış atık suların yeniden kullanılması ve su tasarrufunun yaygınlaştırılmasının da büyük önem taşıdığını vurguladı. Başkan Aras, su yönetimine ilişkin yatırımların Muğla’nın 2050 yılına kadar karbon nötr ve iklim değişikliğine dirençli bir kent olma hedefi doğrultusunda planlandığını belirtti.

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        Başkan Aras: "Turizm kentlerinin ihtiyaçları finansman modellerine yansıtılmalı"

        Panelde turizm kentlerinin iklim finansmanına erişiminde yaşadığı zorluklara da değinen Başkan Aras, Muğla’nın yaz aylarında artan nüfusunun altyapı hizmetleri üzerinde önemli bir yük oluşturduğunu ifade etti. İçme suyu, atık su, ulaşım, enerji ve atık yönetimi yatırımlarının yalnızca yerleşik nüfusa göre planlanmasının yeterli olmadığını vurgulayan Aras, uluslararası finans kuruluşlarının turizm kentlerinin dönemsel ihtiyaçlarını dikkate alması gerektiğini belirtti. Başkan Aras, iklim yatırımlarının hayata geçirilmesinde hibe, teknik destek ve uygun şartlı kredileri bir araya getiren finansman modellerinin önemine dikkat çekerek uluslararası iş birliklerinin somut projelere dönüştürülmesi gerektiğini söyledi.

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        Muğla’nın 2050 iklim hedefi için uluslararası işbirliği

        Muğla Büyükşehir Belediyesi, su kaynaklarının korunmasından sürdürülebilir altyapı yatırımlarına kadar farklı alanlarda yürüttüğü çalışmalarla kentin iklim değişikliğine karşı dayanıklılığını artırmayı hedefliyor. Büyükşehir Belediyesi, uluslararası finans kuruluşlarıyla geliştirdiği iş birlikleriyle Muğla’nın 2050 karbon nötr kent hedefine yönelik projelerini hayata geçirmeyi amaçlıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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