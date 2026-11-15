CHP Genel Başkan Yardımcısı Canpolat, Fethiye'de konuştu:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Canpolat, "Bu büyük, Cumhuriyet sevdalısı kadrolar, hiçbir dönem kendi kişisel ikballeri, kendi kişisel çıkarları için mücadele etmedi." dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Canpolat, "Bu büyük, Cumhuriyet sevdalısı kadrolar, hiçbir dönem kendi kişisel ikballeri, kendi kişisel çıkarları için mücadele etmedi." dedi.
Canpolat, partisinin Fethiye İlçe Başkanlığı ziyaretinde, CHP'nin belediye localarında, bürolarda, ofislerde, herhangi bir yerde kurulan bir parti olmadığını söyledi.
CHP kadrolarının Cumhuriyet'i kuran, bağımsızlığı oluşturan kadrolar olduğunu belirten Canpolat, "Bu kadrolar, pul için, rüşvet için, yolsuzluk için mücadele eden kadrolar değil, bu kadroların yaşamında CHP geleneği, kadınların nefes alma özgürlüğü vardır. Kadınların seçme seçilme hakkı vardır." diye konuştu.
CHP kadrolarının aydınlanmanın, eğitimin önünü açtığını dile getiren Canpolat, şunları kaydetti:
"Bu ülkede görülebilir sanayileşmenin önünü açtı. Bu büyük, Cumhuriyet sevdalısı kadrolar, hiçbir dönem kendi kişisel ikballeri, kendi kişisel çıkarları için mücadele etmedi. Hep toplumun değerleriyle, büyük bir aile olmanın mücadelesini verdiler. Çünkü büyük bir aile olmanın öğüdü Mustafa Kemal'in verdiği bir öğüttür. 'Size iki büyük eser bırakıyorum. Birisi Cumhuriyet Halk Partisi'dir.' dediği büyük ailenin çocuklarıyız, üyeleriyiz."
CHP'li belediyelerin son dönemlerde anılan belediyeler değil, kamucu, halkçı halkın lehine iş yapan belediyeler olduğunu vurgulayan Canpolat, CHP'de halka hizmet etmeyi sürdüren Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya teşekkür etti.
Canpolat, Fethiye'nin il olacak ilk ilçelerden birisi olmasını beklediklerini ifade etti.
Fethiye Belediye Başkanı Karaca ise CHP çatısı altında hizmet etmeye devam edeceğini dile getirdi.
Toplantıya, CHP İl Başkanı Halil Karahan, CHP Fethiye İlçe Başkanı Mustafa Barış Güler, parti yöneticileri ile partililer katıldı.
Canpolat ile beraberindeki heyet, daha sonra kentte bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.
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