Marmaris'te uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı tutuklandı

Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 17 bin 900 lira ele geçirildi.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik 1-15 Kasım tarihlerinde ortak çalışmalar yürütüldü.

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