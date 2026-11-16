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        Milas Dörttepe'nin yolu yenilendi

        Muğla Büyükşehir Belediyesi, Milas ilçesi Dörttepe Mahallesi'nde 5 kilometrelik güzergâhta gerçekleştirdiği yol yapım ve iyileştirme çalışmalarını tamamlayarak bölgedeki ulaşım altyapısını güçlendirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 10:20 Güncelleme:
        Milas Dörttepe'nin yolu yenilendi

        Muğla Büyükşehir Belediyesi, Milas ilçesi Dörttepe Mahallesi’nde 5 kilometrelik güzergâhta gerçekleştirdiği yol yapım ve iyileştirme çalışmalarını tamamlayarak bölgedeki ulaşım altyapısını güçlendirdi.

        Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi, il genelinde ulaşım konforunu artırmak ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla yol yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Milas’ın Dörttepe Mahallesi’nde yürütülen yol yenileme çalışmaları tamamlandı.

        Dörttepe Mahallesi’nde 5 bin metre uzunluğundaki güzergâhta mevcut asfaltın sökülmesinin ardından zemin düzenleme, plentmiks temel (PMT) serimi ve asfalt kaplama işlemleri gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında yolun belirli noktalarında kot düzeltmeleri de yapıldı.

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        Dörttepe’nin yanı sıra Bahçeyaka Mahallesi ve çevredeki bağlantı yollarına ulaşım sağlayan güzergâh, MilasBodrum Havalimanı bağlantısı açısından da önemli bir ulaşım aksı olma özelliği taşıyor. Gerçekleştirilen çalışmalarla hem mahalleler arası ulaşımın hem de havalimanı yönündeki trafik akışının daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedeflendi.

        Yenilenen yolun ulaşım güvenliğini ve konforunu artırdığını belirten mahalle esnafı Mehmet Peker, "Milas’ın dördüncü büyük mahallesiyiz biz. Hiç iç açıcı değildi. Şimdi daha güzel oldu. Araçlar için de iyi oldu. Bizim için de iyi oldu. Ahmet başkanımıza teşekkür ederiz" dedi.

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        Yolun yenilenmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren Dörttepe Mahalle Muhtarı Şenol Güzel, "Yaz aylarında bizim nüfusumuz 3 bin 500’ü buluyor. Bu yolun yapılmasıyla trafiği rahatlattı. Çok güzel bir şey oldu. İnsanlar çok memnun. Halkımız çok memnun. Burada emeği geçen Ahmet Aras başkanımıza ve personeline teşekkür ederiz" dedi.

        Vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini dikkate alarak çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, bir kentte yaşam kalitesini artırmanın yolunun, insanların günlük hayatını kolaylaştırmaktan geçtiğini belirtti. Başkan Aras, Milas Dörttepe Mahallesinde tamamlanan çalışmanın bu anlayışın bir parçası olduğunu, mahalle sakinlerinin uzun süredir beklediği bir ihtiyacın karşılanmış olmasının kendileri açısından çok kıymetli olduğunu belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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