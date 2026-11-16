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        Muğla'da eğitimin geleceği masaya yatırıldı

        Muğla'da Eğitime Destek Platformunun aylık toplantısı, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık başkanlığında, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi VIP Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda kentteki eğitim çalışmaları, devam eden projeler ve geleceğe yönelik hedefler ele alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 11:00 Güncelleme:
        Muğla'da eğitimin geleceği masaya yatırıldı

        Muğla'da Eğitime Destek Platformunun aylık toplantısı, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık başkanlığında, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi VIP Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda kentteki eğitim çalışmaları, devam eden projeler ve geleceğe yönelik hedefler ele alındı.

        Eğitime Destek Platformu Muğla Başkanı ve İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıda, kurum müdürleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri bir araya gelerek eğitim alanındaki çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

        Eğitim projeleri ve gelecek hedefleri konuşuldu

        Toplantıda Muğla'da eğitimin mevcut durumu, eğitim alanında yürütülen projeler ve çalışmalar ile geleceğe yönelik hedefler değerlendirildi. Eğitimin daha ileri seviyelere taşınması için yapılması gerekenler konusunda istişarelerde bulunuldu. İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay tarafından kent genelinde eğitim alanında gerçekleştirilen çalışmalar ve devam eden projelere ilişkin sunum yapıldı.

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        Toplantıda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, eğitime desteğin tüm sivil toplum kuruluşlarının ortak sorumluluğu olduğunu belirtti. Okulların ve öğrencilerin toplumun tamamının ortak sorumluluğunda bulunduğunu ifade eden Şen, ayrım gözetmeksizin tüm gençlere ulaşılması gerektiğine dikkat çekti.

        2026 Muğla'da gençlik yılı ilan edildi

        Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık ise eğitimin ailede başladığını ve toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı. Bu anlayışın Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile daha da güçlendirildiğini belirten Akbıyık, "Bir Kitap Bir İnsan" projesiyle on binlerce çocuğa okuma alışkanlığı kazandırıldığını ifade etti.

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        Gençleri başta dijital bağımlılık olmak üzere her türlü zararlı alışkanlıktan koruyarak ilim, bilim, sanat ve sporla buluşturmayı hedeflediklerini kaydeden Vali Akbıyık, 2026 yılının Muğla'da "Gençlik Yılı" ilan edildiğini söyledi.

        Vali Akbıyık ayrıca, Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen Sıfır Atık hareketi kapsamında hayata geçirilen "400 Okulumuza Su Arıtma Sebili" ve "Mavi Yeşil Okullar" projeleriyle çevre bilincine sahip nesiller yetiştirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

        Toplantı, hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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