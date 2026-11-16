Muğla'da traktör şarampole devrildi: 1 ölü 3 yaralı

Kaza, Denizova Mahallesi'nde saat 10.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkan traktör şarampole devrildi. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Tek taraflı meydana gelen kazada araçta bulunan 3 kişi yaralanırken traktörü kullanan Mustafa Yıldız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.