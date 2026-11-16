Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Marmaris'te çocuklar tiyatro ile buluştu

        Marmaris'te çocuklar tiyatro ile buluştu

        Marmaris Belediyesi'nin ara tatil dönemine özel düzenlediği 2. Çocuk Oyunları Şenliği, hafta sonu sahnelenen iki oyunla başladı. Minik izleyiciler tiyatronun renkli ve büyülü dünyasında keyifli anlar yaşadı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 12:30 Güncelleme:
        Marmaris'te çocuklar tiyatro ile buluştu

        Marmaris Belediyesi’nin ara tatil dönemine özel düzenlediği 2. Çocuk Oyunları Şenliği, hafta sonu sahnelenen iki oyunla başladı. Minik izleyiciler tiyatronun renkli ve büyülü dünyasında keyifli anlar yaşadı.

        Marmaris Belediyesi’nin çocukları sanatla buluşturmak amacıyla ara tatil dönemine özel hazırladığı 2. Çocuk Oyunları Şenliği, hafta sonu yoğun katılımla başladı. "Bir Çocuk Değişir, Dünya Değişir" sloganıyla bu yıl ikincisi düzenlenen şenlik, çocuklara eğlence ve sanat dolu bir hafta sonu yaşattı.

        Armutalan Kültür Merkezi Tarık Akan Sahnesi’nde gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında cumartesi günü Menteşe Belediyesi tarafından sahnelenen ‘Hayvanların Büyülü Dünyası’ adlı oyun çocuklarla buluştu. Pazar günü ise Sema Çiftçi Tiyatrosu’nun ‘Hayalperest’ adlı oyunu sahnelendi.

        REKLAM

        Her iki oyunda da oyuncuların performansı büyük beğeni toplarken salonu dolduran minik izleyiciler; renkli dekorlar, müzikler ve eğlenceli sahne performanslarıyla unutulmaz anlar yaşadı. Çocukların yanı sıra ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği şenlik, Marmaris’te ara tatilin en renkli etkinliklerinden biri oldu.

        Çocukları tiyatronun farklı dünyalarıyla buluşturmaya devam edecek şenlik, 21 Kasım Cumartesi günü saat 14.00’te Karşıyaka Belediyesi’nin ‘Dünyanın En Önemli Gösterisi’ adlı oyunuyla sürecek. Şenliğin kapanışı ise 22 Kasım Pazar günü saat 14.00’te Marmaris Belediye Tiyatrosu (MABET) tarafından sahnelenecek ‘Mutlu Prens’ ile yapılacak.

        REKLAM

        Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, çocukların küçük yaşlardan itibaren sanatla iç içe büyümesinin önemine dikkat çekerek, "Çocuklarımızın tiyatroyla, sanatla büyümesini çok önemsiyoruz. Ara tatil boyunca sahnede hem eğlenecekleri hem de öğrenecekleri bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Tüm çocuklarımızı bu güzel etkinliklere bekliyoruz" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Meteoroloji saat verip uyardı! İstanbul dahil 6 ilde gece yarısı başlıyor
        Meteoroloji saat verip uyardı! İstanbul dahil 6 ilde gece yarısı başlıyor
        Altın 1 yılın dibinde
        Altın 1 yılın dibinde
        Kalp krizi geçirdi, kullandığı yolcu dolu minibüs denize düştü!
        Kalp krizi geçirdi, kullandığı yolcu dolu minibüs denize düştü!
        Galatasaray'da Uğurcan Çakır seferberliği!
        Galatasaray'da Uğurcan Çakır seferberliği!
        Nefes kesen operasyon! Suç örgütü elebaşı balkonda fark edildi, otoparkta yakalandı!
        Nefes kesen operasyon! Suç örgütü elebaşı balkonda fark edildi, otoparkta yakalandı!
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        İngiltere Başbakanı'ndan Brexit itirafı
        İngiltere Başbakanı'ndan Brexit itirafı
        Cezası onandı, öldüğü ortaya çıktı!
        Cezası onandı, öldüğü ortaya çıktı!
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        Bir aileyi yok etmişti! Yargıtay son noktayı koydu!
        Bir aileyi yok etmişti! Yargıtay son noktayı koydu!
        Nükhet Duru'nun gözyaşları
        Nükhet Duru'nun gözyaşları
        Sevgilisinden uzak tutmak için yakmıştı... Cezası belli oldu!
        Sevgilisinden uzak tutmak için yakmıştı... Cezası belli oldu!
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Vance 2028 seçimlerinde aday olacak mı?
        Vance 2028 seçimlerinde aday olacak mı?
        EBRD'nin Türkiye'ye yönelik 6 milyar dolarlık finansmanda artış kapısı açık
        EBRD'nin Türkiye'ye yönelik 6 milyar dolarlık finansmanda artış kapısı açık
        İran istihbaratında büyük tasfiye hazırlığı
        İran istihbaratında büyük tasfiye hazırlığı
        Yemek buzdolabına sıcak mı konur, soğuk mu?
        Yemek buzdolabına sıcak mı konur, soğuk mu?
        "Sergen hocaya zaman verelim"
        "Sergen hocaya zaman verelim"
        Otomobilde yerli rüzgarı
        Otomobilde yerli rüzgarı
        Sürpriz nikah
        Sürpriz nikah

        Benzer Haberler

        "Konut sektöründe yeni dönemin önceliği enerji verimliliği ve iklim dayanık...
        "Konut sektöründe yeni dönemin önceliği enerji verimliliği ve iklim dayanık...
        Muğla'da eğitimin geleceği masaya yatırıldı
        Muğla'da eğitimin geleceği masaya yatırıldı
        Muğla'da gençler sanatla yeteneklerini keşfediyor
        Muğla'da gençler sanatla yeteneklerini keşfediyor
        Muğla'da trafiğe kayıtlı her 10 araçtan 4'ü motosiklet
        Muğla'da trafiğe kayıtlı her 10 araçtan 4'ü motosiklet
        Muğla'ya gelen İngiliz turistte 227 bin kayıp var
        Muğla'ya gelen İngiliz turistte 227 bin kayıp var
        Milas Dörttepe'nin yolu yenilendi
        Milas Dörttepe'nin yolu yenilendi