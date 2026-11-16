Marmaris'te çocuklar tiyatro ile buluştu

Marmaris Belediyesi’nin ara tatil dönemine özel düzenlediği 2. Çocuk Oyunları Şenliği, hafta sonu sahnelenen iki oyunla başladı. Minik izleyiciler tiyatronun renkli ve büyülü dünyasında keyifli anlar yaşadı.

Marmaris Belediyesi’nin çocukları sanatla buluşturmak amacıyla ara tatil dönemine özel hazırladığı 2. Çocuk Oyunları Şenliği, hafta sonu yoğun katılımla başladı. "Bir Çocuk Değişir, Dünya Değişir" sloganıyla bu yıl ikincisi düzenlenen şenlik, çocuklara eğlence ve sanat dolu bir hafta sonu yaşattı.

Armutalan Kültür Merkezi Tarık Akan Sahnesi’nde gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında cumartesi günü Menteşe Belediyesi tarafından sahnelenen ‘Hayvanların Büyülü Dünyası’ adlı oyun çocuklarla buluştu. Pazar günü ise Sema Çiftçi Tiyatrosu’nun ‘Hayalperest’ adlı oyunu sahnelendi.

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Her iki oyunda da oyuncuların performansı büyük beğeni toplarken salonu dolduran minik izleyiciler; renkli dekorlar, müzikler ve eğlenceli sahne performanslarıyla unutulmaz anlar yaşadı. Çocukların yanı sıra ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği şenlik, Marmaris’te ara tatilin en renkli etkinliklerinden biri oldu.

Çocukları tiyatronun farklı dünyalarıyla buluşturmaya devam edecek şenlik, 21 Kasım Cumartesi günü saat 14.00’te Karşıyaka Belediyesi’nin ‘Dünyanın En Önemli Gösterisi’ adlı oyunuyla sürecek. Şenliğin kapanışı ise 22 Kasım Pazar günü saat 14.00’te Marmaris Belediye Tiyatrosu (MABET) tarafından sahnelenecek ‘Mutlu Prens’ ile yapılacak.

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Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, çocukların küçük yaşlardan itibaren sanatla iç içe büyümesinin önemine dikkat çekerek, "Çocuklarımızın tiyatroyla, sanatla büyümesini çok önemsiyoruz. Ara tatil boyunca sahnede hem eğlenecekleri hem de öğrenecekleri bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Tüm çocuklarımızı bu güzel etkinliklere bekliyoruz" dedi.