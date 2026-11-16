Bodrum'da 10 şüpheli adliyeye sevk edildi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 32 göçmenin yakalandığı olayla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bodrum Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları (GİM) Grup Amirliği ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 11 Kasım'da İçmeler mevkisinden deniz yoluyla düzensiz göçmen geçişi yapılacağı bilgisi üzerine Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Bölgede yapılan kontrollerde, bir grup kaçağın ormanlık alanda beklediği tespit edildi.

12 Kasım'da denizden gelen lastik botun kıyıya yanaşarak ormanlık alandaki göçmenleri aldığı belirlenince operasyon için düğmeye basıldı. Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekiplerine bilgi verilmesi üzerine düzenlenen operasyonla durdurulan lastik botta, 32 düzensiz göçmen ile Mısır uyruklu tekne kaptanı yakalandı.

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Ekiplerin araştırmasında, göçmenlerden bir kısmının kara yoluyla Denizli'den Bodrum'a getirildiği, olayda kullanılan lastik botun Türkbükü'ndeki bir tamir işletmesinden vinç yardımıyla alınarak İçmeler çekek alanından denize indirildiği, organizatörlerin bu işlem için vinç sürücüsüne 13 bin TL ödeme yaptığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında göçmenleri Bodrum’a getirdiği, botun denize indirilmesine aracılık ettiği ve organizasyonda yer aldığı tespit edilen toplam 10 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edilirken, işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.