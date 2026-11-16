Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri MSKÜ'de 'Fikirden Yarışa, Yarıştan Geleceğe' buluşması

        MSKÜ'de 'Fikirden Yarışa, Yarıştan Geleceğe' buluşması

        MSKÜ Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü ile Türkiye Bilim Teknik ve Araştırma Kurumu Teknoloji Kulüpler Birliği üyesi MSKÜ Mühendislik Atölyesi Topluluğu iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlik, Araştırma Laboratuvarları Merkezi ve Milli Teknoloji Atölyesi'nde gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 14:35 Güncelleme:
        MSKÜ'de 'Fikirden Yarışa, Yarıştan Geleceğe' buluşması

        MSKÜ Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü ile Türkiye Bilim Teknik ve Araştırma Kurumu Teknoloji Kulüpler Birliği üyesi MSKÜ Mühendislik Atölyesi Topluluğu iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlik, Araştırma Laboratuvarları Merkezi ve Milli Teknoloji Atölyesi’nde gerçekleştirildi.

        Etkinliğe MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Genel Sekreter Prof. Dr. Mehmet Avcı, Muğla Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Munise İlkay Saraç, GEKA Muğla Yatırım Destek Ofisi İl Koordinatörü Mehmet Sert, MSKÜ Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Yasemin Özdem Yılmaz, T3 Vakfı Muğla İl Sorumlusu ve TEKNOFEST Muğla İl Koordinatörü Tuğba Evci, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler, sanayi temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Etkinlik kapsamında üniversitenin teknoloji takımları, farklı alanlarda geliştirdikleri projeleri kurdukları stantlarda tanıttı.

        REKLAM

        İnsansız deniz araçlarından su altı roketlerine, insansız su altı sistemlerinden yapay zekâ destekli sağlık çözümlerine, havacılık teknolojilerinden maden teknolojilerine kadar geniş bir yelpazede hazırlanan projeler katılımcıların beğenisine sunuldu.

        Turgutreis, Balcı, Aeroshield, Nautılus, DeepDiagnosis, Aksa Technology, Firuze, HawkRender, MSKU Racing, Elektromıknatıslı Daralan Oluk (EDO) ve Feraset takımları; insansız deniz araçları, su altı roketleri, Çelik Kubbe hava savunma sistemleri, sağlıkta yapay zekâ, havacılıkta yapay zekâ, Formula Student, maden teknolojileri ve yapay zekâ dil ajanları alanlarındaki çalışmalarını ziyaretçilere anlattı.

        REKLAM

        Yarışma Sürecindeki Deneyimler Paylaşıldı

        Programda ayrıca TEKNOFEST 2026 Maden Teknolojileri Yarışması’nda Türkiye dördüncülüğü elde eden Araştırma Görevlisi Dr. Ercan Polat ile bir söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşide yarışma sürecindeki deneyimler, proje geliştirme aşamaları ve fikirlerin somut ürünlere dönüştürülmesi süreci ele alındı.

        Etkinlikte, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı liderliğinde ve Türkiye Bilim Teknik ve Araştırma Kurumu öncülüğünde MSKÜ bünyesinde kurulan Milli Teknoloji Atölyesi de tanıtıldı. Katılımcılara atölyenin sunduğu imkânlar, kullanım alanları ve burada gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verildi.

        REKLAM

        Öğrencilerin teknoloji alanındaki fikirlerini projelere ve yarışma başarılarına dönüştürmelerine katkı sunmayı amaçlayan etkinlik, üniversitede yürütülen teknoloji odaklı çalışmaların paylaşılması ve yeni iş birliklerinin geliştirilmesi açısından önemli bir buluşma oldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Karadeniz'de yük gemisi battı: Türk mürettebat kurtarıldı
        Karadeniz'de yük gemisi battı: Türk mürettebat kurtarıldı
        Umut Andık cinayetinin sebebi ortaya çıktı: Bağlantılı 5 olay çözüldü, 14 kişi tutuklandı
        Umut Andık cinayetinin sebebi ortaya çıktı: Bağlantılı 5 olay çözüldü, 14 kişi tutuklandı
        Galatasaray-Samsunspor maçı Başakşehir'e alındı!
        Galatasaray-Samsunspor maçı Başakşehir'e alındı!
        Kalp krizi geçirdi, kullandığı yolcu dolu minibüs denize düştü!
        Kalp krizi geçirdi, kullandığı yolcu dolu minibüs denize düştü!
        Galatasaray'da Uğurcan Çakır seferberliği!
        Galatasaray'da Uğurcan Çakır seferberliği!
        Altın 1 yılın dibinde
        Altın 1 yılın dibinde
        Ufuk Beydemir dua istedi
        Ufuk Beydemir dua istedi
        Meteoroloji saat verip uyardı! İstanbul dahil 6 ilde gece yarısı başlıyor
        Meteoroloji saat verip uyardı! İstanbul dahil 6 ilde gece yarısı başlıyor
        Hollywood'dan kendi adasına kaçtı
        Hollywood'dan kendi adasına kaçtı
        Cezası onandı, öldüğü ortaya çıktı!
        Cezası onandı, öldüğü ortaya çıktı!
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Nefes kesen operasyon! Suç örgütü elebaşı balkonda fark edildi, otoparkta yakalandı!
        Nefes kesen operasyon! Suç örgütü elebaşı balkonda fark edildi, otoparkta yakalandı!
        Nükhet Duru'nun gözyaşları
        Nükhet Duru'nun gözyaşları
        İngiltere Başbakanı'ndan Brexit itirafı
        İngiltere Başbakanı'ndan Brexit itirafı
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        Bir aileyi yok etmişti! Yargıtay son noktayı koydu!
        Bir aileyi yok etmişti! Yargıtay son noktayı koydu!
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Yemek buzdolabına sıcak mı konur, soğuk mu?
        Yemek buzdolabına sıcak mı konur, soğuk mu?
        Otomobilde yerli rüzgarı
        Otomobilde yerli rüzgarı

        Benzer Haberler

        Bodrum'da 10 şüpheli adliyeye sevk edildi
        Bodrum'da 10 şüpheli adliyeye sevk edildi
        Muğla'da bir haftada 26 bin 431 araç denetlendi
        Muğla'da bir haftada 26 bin 431 araç denetlendi
        Bodrum'da 32 kaçak göçmen yakalandı; 10 organizatör şüphelisine gözaltı
        Bodrum'da 32 kaçak göçmen yakalandı; 10 organizatör şüphelisine gözaltı
        Şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü, 3 kişi yaralandı
        Şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü, 3 kişi yaralandı
        Muğla'da traktör şarampole devrildi: 1 ölü 3 yaralı
        Muğla'da traktör şarampole devrildi: 1 ölü 3 yaralı
        Köyceğiz'de hizmet içi ezan okuma kursu başladı
        Köyceğiz'de hizmet içi ezan okuma kursu başladı