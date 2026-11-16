Muğla'da Dünya Felsefe Günü'ne özel 'İnsan, hakikat ve gelecek kongresi"

Muğla Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Türkiye Felsefe Kurumu ve Muğla Felsefe ve Yaşam Akademisi iş birliğiyle Dünya Felsefe Günü kapsamında "İnsan, Hakikat ve Gelecek Kongresi" düzenlendi. Prof. Dr. İoanna Kuçuradi’nin anısına gerçekleştirilen iki günlük kongrede, Türkiye’nin farklı üniversitelerinden akademisyenler insan, hakikat ve geleceğe ilişkin felsefi konuları ele alındı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Dünya Felsefe Günü dolayısıyla felsefe dünyasının önemli isimlerini Muğla’da buluştu. Türkiye Felsefe Kurumu ve Muğla Felsefe ve Yaşam Akademisi iş birliğiyle düzenlenen "İnsan, Hakikat ve Gelecek Kongresi", 16 Kasım 2026 tarihlerinde Menteşe ilçesindeki Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi Seminer Salonu’nda gerçekleştirildi.

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Felsefi düşüncenin toplumsal yaşam açısından önemine dikkat çekmeyi amaçlayan kongrede, insanın varoluşu, hakikat arayışı, etik değerler ve geleceğe ilişkin felsefi yaklaşımlar farklı bakış açılarıyla değerlendiriliyor.

Felsefe dünyasının önemli isimleri Muğla’da buluştu

İki gün sürecek kongrenin ilk gününde Prof. Dr. Bülent Gözkan, Prof. Dr. Şeref Halil Turan, Prof. Dr. Yasemin Işıktaç, Prof. Dr. Ali Osman Gündoğan, Prof. Dr. Nebil Reyhani, Prof. Dr. Senem Kurtar ve Prof. Dr. Berfin Kart Tepe konuşmacı olarak katıldı.

Kongrenin 17 Kasım Salı günü gerçekleştirilecek ikinci gün programında ise Prof. Dr. Harun Tepe, Prof. Dr. Cemal Güzel, Doç. Dr. Barış Parkan, Dr. Öğretim Üyesi Burak Sayın ve Dr. Bekir Aşçı felsefenin farklı alanlarına ilişkin değerlendirmelerini paylaşacak.

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Muğla’da felsefe ve düşünce kültürüne katkı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kültür, sanat, bilim ve düşünce alanındaki etkinliklere ev sahipliği yaparak kentin entelektüel ve kültürel yaşamına katkı sunmayı sürdürüyor. Türkiye Felsefe Kurumu ve Muğla Felsefe ve Yaşam Akademisi ile gerçekleştirilen iş birliği, akademik bilgi birikiminin toplumla buluşturulması ve Muğla’nın bilimsel ve kültürel etkinliklerde önemli bir buluşma noktası haline gelmesi açısından önem taşıyor.

İki gün boyunca devam edecek kongre, felsefenin insan yaşamındaki yerini ve geleceğin şekillenmesindeki önemini farklı disiplinlerden akademisyenlerin değerlendirmeleriyle gündeme taşıyacak.