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        MSKÜ'nün bilimsel çalışmaları COP31'de dünya ile buluşuyor

        Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 31. Konferansında (COP31) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) de akademik çalışmalarıyla yer alıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 14:53 Güncelleme:
        MSKÜ'nün bilimsel çalışmaları COP31'de dünya ile buluşuyor

        Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 31. Konferansında (COP31) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) de akademik çalışmalarıyla yer alıyor.

        Üniversite Koordinatörü Prof. Dr. Hatice Hicret Görgülü'nün koordinasyonunda yürütülen hazırlıklar kapsamında 12 bilimsel çalışma ve 40 kişilik akademisyenöğrenci ekibiyle COP31’de yer alan Üniversitemiz, iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilirlik alanındaki araştırmalarını, yenilikçi projelerini ve çözüm önerilerini uluslararası katılımcılarla paylaşacak.

        Program kapsamında, 17 Kasım 2026 Salı günü Yükseköğretim Kurulu (YÖK) koordinasyonunda üniversitelere ayrılan Yeşil Bölge'de (Green Zone), MSKÜ akademisyenleri, araştırmacıları ve öğrencileri tarafından hazırlanan çalışmalar katılımcılarla buluşacak.

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        Muğla'dan küresel iklim gündemine

        COP31 katılımıyla MSKÜ, yalnızca bilimsel çalışmalarını tanıtmayı değil; farklı disiplinler arasında iş birliğini güçlendirmeyi, ulusal ve uluslararası araştırma ağlarını genişletmeyi ve öğrencilerinin iklim değişikliğiyle mücadele süreçlerine daha aktif katılımını sağlamayı hedefliyor.

        Üniversitemizin akademisyenlerini, araştırmacılarını, lisans öğrencilerini ve öğrenci topluluklarını bir araya getiren bu katılım, bilimsel bilginin toplumsal faydaya dönüştürülmesi açısından da önemli bir fırsat sunuyor.

        Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin COP31’de tanıtacağı 12 farklı proje şu şekilde;

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        Hacer Simnur Bayrak Camın geri dönüşümü benim elimde, Cam atıklarının geri kazanımını ve yeniden değerlendirilmesini odağına alan çalışma, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir atık yönetimi açısından farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

        Yağmur Demirol, Oğuzhan Tamir ve Umut Çelikyürek Kampüs atık camlarının mikrodalga destekli soljel yöntemiyle değerlendirilmesi ve laboratuvar atıksularında ağır metal sensörü/arıtım uygulamaları, kampüs atıklarının yenilikçi yöntemlerle değerlendirilmesini ve laboratuvar atıksularındaki ağır metallerin tespiti ile arıtımına yönelik uygulamaları ele alan proje, çevre teknolojileri ve kaynak verimliliği alanlarına odaklanıyor.

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        Prof. Dr. Muammer Tuna Sıfır atık politikasının toplumsal boyutu

        Sıfır atık politikalarını toplumsal katılım, çevresel farkındalık ve sürdürülebilir davranışlar çerçevesinde değerlendiren çalışma, çevre politikalarının sosyal boyutuna dikkat çekiyor.

        Arş. Gör. Naz Fulya Cibik MSKÜ Kampüs Bostanı: Üretim Yoluyla Disiplinlerarası Öğrenme, İklim Uyumu ve kapsayıcılık için bir yaşayan laboratuvar

        Kampüs bostanını sürdürülebilir üretim, disiplinlerarası öğrenme, iklim uyumu ve toplumsal kapsayıcılığı bir araya getiren uygulamalı bir eğitim ve araştırma alanı olarak ele alan proje, üniversite kampüslerinin sürdürülebilirlik çalışmalarındaki rolünü vurguluyor.

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        İlker Kaymak İklim krizine karşı otonom ve sürdürülebilir tarım: agro next serası

        Akıllı sera sistemleri ve otonom teknolojiler üzerinden sürdürülebilir tarım uygulamalarına odaklanan proje, iklim değişikliği karşısında tarımsal üretimin dayanıklılığını artırmaya yönelik yenilikçi yaklaşımlar sunuyor.

        Prof. Dr. Muammer Tuna İklim dirençli gençlik (panel)

        Gençlerin iklim değişikliğiyle mücadele ve iklim uyumu süreçlerindeki rolünü ele alacak panelde, gençlik katılımı ve iklim direnci konuları değerlendirilecek.

        Rabia Cengizhan ve Meltem Altınay Özdemir Turizme entegre yerel pazarların rejeneratif katkısı

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        Yerel pazarların turizmle bütünleşmesini rejeneratif yaklaşımlar çerçevesinde ele alan çalışma, yerel ekonomilerin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir turizm uygulamalarına yönelik katkıları inceleyecek.

        Mustafa Morsy Merkeziyetsiz BLE mesh iletişimi kullanan akıllı şehir acil durum uç platformu

        Afet ve acil durumlarda iletişim sürekliliğine yönelik yenilikçi teknolojileri ele alan proje, akıllı kent sistemleri ve afetlere hazırlık açısından teknolojik çözüm önerileri sunacak.

        Dr. Öğr. Üyesi Özgül Uyan Yeşil sanayileşme sürecinde temiz enerji dönüşümü ve yükselen korumacı ticaret politikaları: COP31 için politika önerileri: Yeşil sanayileşme, temiz enerji dönüşümü ve uluslararası ticaret politikaları arasındaki ilişkileri ele alan çalışma, COP31 kapsamında değerlendirilebilecek politika önerilerine odaklanıyor.

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        Doç. Dr. Meltem Altınay Özdemir İklim dirençli turizm eğitimi: Geleceğin turizm profesyonelleri için yetkinlik ve eğitim modelinin geliştirilmesi: Turizm sektörünün iklim değişikliğine uyum kapasitesinin geliştirilmesini hedefleyen çalışma, geleceğin turizm profesyonelleri için gerekli yetkinlikleri ve eğitim yaklaşımlarını ele alıyor.

        Doç. Dr. Sena Akçer Ön MaviMiras: Antik Su Mirasından Akdeniz'in İklim Dirençli Geleceğine (Bluelegacies): Geçmiş iklim değişimlerinden ve antik su yönetimi uygulamalarından elde edilen bilgileri günümüzün bilimsel yöntemleriyle bir araya getiren proje, Akdeniz Bölgesi için sürdürülebilir, doğa temelli ve uygulanabilir iklim uyum çözümleri geliştirmeyi hedefliyor.

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        Prof. Dr. Muammer Tuna İklim dirençli ve sürdürülebilir kıyı alanları yönetişimi: dalyaniztuzuköyceğiz gölü havzası: Muğla'nın önemli kıyı ve sulak alan ekosistemlerinden DalyanİztuzuKöyceğiz Gölü Havzası'nı odağına alan çalışma, iklim değişikliği karşısında sürdürülebilir kıyı yönetimi ve iklim direnci yaklaşımlarını ele alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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