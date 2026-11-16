Muğlaspor, Batman Petrolspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde Ortaköy Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik çalışması yaptı.

Muğlaspor, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında 22 Kasım Pazar günü deplasmanda Batman Petrolspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

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