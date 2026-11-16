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        Muğlaspor, Batman Petrolspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Muğlaspor, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında 22 Kasım Pazar günü deplasmanda Batman Petrolspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 16:16 Güncelleme:
        Muğlaspor, Batman Petrolspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Muğlaspor, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında 22 Kasım Pazar günü deplasmanda Batman Petrolspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

        Teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde Ortaköy Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik çalışması yaptı.

        Yeşil-beyazlı ekip, deplasmanda oynayacağı mücadeleden üç puanla ayrılmayı amaçlıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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