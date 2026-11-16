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        Bodrum Belediyesi'nden sağlık bilgilendirme semineri

        Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Akyarlar Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen bilgilendirme seminerinde sağlıklı beslenme, erken teşhis, tütün bağımlılığı ve aile içi iletişim konuları ele alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 16:36 Güncelleme:
        Bodrum Belediyesi'nden sağlık bilgilendirme semineri

        Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Akyarlar Çok Amaçlı Salon’da düzenlenen bilgilendirme seminerinde sağlıklı beslenme, erken teşhis, tütün bağımlılığı ve aile içi iletişim konuları ele alındı.

        Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, kadınların ve ailelerin sağlıklı yaşam konusunda bilinçlenmesini desteklemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Akyarlar Çok Amaçlı Salon’da üç oturumdan oluşan bilgilendirme semineri düzenlendi.

        Seminerin ilk oturumunda Klinik Psikolog Seray İlter, "AnneÇocuk Arasında Güçlü Bağ: Sağlıklı İletişimin Önemi" başlıklı sunumuyla anneçocuk ilişkisinde sağlıklı iletişimin önemine değindi.

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        Diyetisyen Kevser Miray Aker Esen, "İdeal Kilonu Tanı, Sağlığını Koru" başlıklı sunumunda sağlıklı beslenme alışkanlıkları ve ideal kilo konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

        Bodrum İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı KETEM’de görevli Aile Hekimliği Uzmanı Dr. Dilara Demirel ise "Kanserde Erken Teşhisin Önemi ve Tütün Bağımlılığı" başlıklı sunumuyla kanser taramalarının ve erken teşhisin önemine dikkat çekti. Demirel ayrıca tütün bağımlılığının sağlık üzerindeki etkileri hakkında bilgi verdi.

        Programın sonunda katılımcıların ideal kiloları hakkında bilgi edinmelerine yardımcı olmak amacıyla kilo ölçüm testleri gerçekleştirildi.

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        Akyarlar Mahalle Muhtarı İsmihan Ulutaş’ın da katıldığı seminer, katılımcıların sağlık, beslenme ve aile içi iletişim konularında bilgilendirilmesiyle sona erdi.

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