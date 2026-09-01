Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri MSKÜ Diş Hekimliği Fakültesinde 33 öğrenci mezuniyet heyecanı yaşadı

        MSKÜ Diş Hekimliği Fakültesinde 33 öğrenci mezuniyet heyecanı yaşadı

        Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Diş Hekimliği Fakültesinde 2025-2026 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2026 - 10:53 Güncelleme:
        MSKÜ Diş Hekimliği Fakültesinde 33 öğrenci mezuniyet heyecanı yaşadı

        Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Diş Hekimliği Fakültesinde 2025-2026 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

        Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akın Aladağ, Muğla Diş Hekimleri Odası Başkanı Doruk Alp, Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ünsal Paşalı, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, müzik dinletisi sunuldu.

        Programda konuşan dönem birincisi Dt. Sena Nazlıcan Güler, MSKÜ'den mezun olmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, eğitim hayatlarında kendilerine destek olan akademisyenlere ve ailelerine teşekkür etti.

        REKLAM

        Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akın Aladağ da mezun öğrencileri tebrik ederek, meslek hayatlarında başarı ve mutluluk diledi.

        Aladağ, genç diş hekimlerinin etik değerlere bağlı, bilimsel gelişmeleri takip eden ve topluma fayda sağlayan başarılı hekimler olacaklarına inandığını ifade etti.

        Konuşmaların ardından dönem birincisi Güler'e diploması takdim edildi ve mezunlar adına kütüğe plaket çakıldı.

        Törende 33 öğrenciye mezuniyet belgeleri verildi. Diş hekimliği yemini eden öğrenciler, meslek hayatlarına ilk adımlarını attı.

        Program, kep atma töreninin ardından öğrencilerin mezuniyet coşkusunu kutlamasıyla sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        YouTuber Arif Kocabıyık adliyede
        YouTuber Arif Kocabıyık adliyede
        Kira sözleşmelerinin e-Devlet'e taşınması neleri değiştirecek?
        Kira sözleşmelerinin e-Devlet'e taşınması neleri değiştirecek?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Bişkek'te
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Bişkek'te
        Fenerbahçe dört isim ile yollar ayrılıyor!
        Fenerbahçe dört isim ile yollar ayrılıyor!
        Hasar ihbarlarında yeni dönem
        Hasar ihbarlarında yeni dönem
        TCG Işın Gemisi, kayıp 20 kişiyi arayacak
        TCG Işın Gemisi, kayıp 20 kişiyi arayacak
        Girne'de alabora olan geminin iskelen ayrıldığı anlar!
        Girne'de alabora olan geminin iskelen ayrıldığı anlar!
        Deniz Gül, G.Saray için geliyor!
        Deniz Gül, G.Saray için geliyor!
        "Akustik travma" uyarısı
        "Akustik travma" uyarısı
        Hogwarts'a geri dönüyoruz!
        Hogwarts'a geri dönüyoruz!
        Togg'da ortaklık yapısı değişiyor mu?
        Togg'da ortaklık yapısı değişiyor mu?
        Serdar Ortaç'ın eski eşi anne oluyor
        Serdar Ortaç'ın eski eşi anne oluyor
        Beşiktaş istedi Hull City talip oldu!
        Beşiktaş istedi Hull City talip oldu!
        Tesla: "Optimus dünyayı değiştirecek"
        Tesla: "Optimus dünyayı değiştirecek"
        "Atanın tutanın iyi olacak!"
        "Atanın tutanın iyi olacak!"
        Yaptığı taklide sert tepki: İğrenç!
        Yaptığı taklide sert tepki: İğrenç!
        The Times manşete taşıdı: Türkiye dünyaya örnek oldu
        The Times manşete taşıdı: Türkiye dünyaya örnek oldu
        “Borcunu ödemedi, beni oyalıyordu”
        “Borcunu ödemedi, beni oyalıyordu”
        250 kilometre hıza ulaştı
        250 kilometre hıza ulaştı
        Bolu Belediyesi'ne 'hayalet araç' operasyonu: 22 gözaltı kararı
        Bolu Belediyesi'ne 'hayalet araç' operasyonu: 22 gözaltı kararı

        Benzer Haberler

        Muğla'da onkoloji alanında yeni uzman
        Muğla'da onkoloji alanında yeni uzman
        Film sahnesi değil, alevlerin içinde hayat mücadelesi Alevlerin sardığı huz...
        Film sahnesi değil, alevlerin içinde hayat mücadelesi Alevlerin sardığı huz...
        Muğla'da kürek sörfüyle açıldıkları denizde mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
        Muğla'da kürek sörfüyle açıldıkları denizde mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
        2026 Formula Kite Avrupa Şampiyonası
        2026 Formula Kite Avrupa Şampiyonası
        MSKÜ'lü diş hekimleri geleceğe uğurlandı
        MSKÜ'lü diş hekimleri geleceğe uğurlandı
        Fethiye açıklarında teknede yaralanan kişi tahliye edildi
        Fethiye açıklarında teknede yaralanan kişi tahliye edildi