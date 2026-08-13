Muğla açıklarında 46 düzensiz göçmen yakalandı

Bu kapsamda Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, İtalya rotasında ilerleyen yelkenli tekne durduruldu.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ula açıklarında yelkenli teknede bir grup düzensiz göçmen bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

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