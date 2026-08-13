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        Muğla açıklarında 46 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Ula ilçesi açıklarında, yelkenli teknede 46 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 18:46 Güncelleme:
        Muğla açıklarında 46 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Ula ilçesi açıklarında, yelkenli teknede 46 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ula açıklarında yelkenli teknede bir grup düzensiz göçmen bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Bu kapsamda Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, İtalya rotasında ilerleyen yelkenli tekne durduruldu.

        Teknede bulunan 46 düzensiz göçmen ile 4 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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