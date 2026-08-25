Muğla açıklarında teknede yaralanan kişiye tıbbi tahliye
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında gezi teknesinde yaralanan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.
Giriş: 25.08.2026 - 09:53 Güncelleme:
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında gezi teknesinde yaralanan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki gezi teknesinde bir kişinin yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.
Ekip tarafından tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen kişi, hastaneye kaldırıldı.
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