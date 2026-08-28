Muğla İstihdam Ofisi ile BODER arasında işbirliği protokolü imzalandı

Muğla İstihdam Ofisi ile Bodrum Otelciler Derneği (BODER) arasında, turizmde istihdamı güçlendirmek ve sektörün nitelikli personel ihtiyacına daha etkin çözümler üretmek için işbirliği protokolü imzalandı.

BODER’den yapılan açıklamaya göre, protokol, Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Muğla İstihdam Ofisi Müdürü Güliz Özgür ile BODER Başkanı Ömer Faruk Dengiz tarafından imzalandı.

Protokol kapsamında, Muğla İstihdam Ofisi, turizm sektöründe çalışmak isteyenlerle Bodrum’daki işletmeleri bir araya getirecek. İş arayanların sahip oldukları mesleki deneyim ve yetkinliklere uygun pozisyonlara yönlendirilmesi sağlanırken, işletmelerin açık pozisyonlarının doğru adaylarla buluşturulmasına yönelik çalışmalar yürütülecek.

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Kariyer ve istihdam etkinlikleri, toplu işe alım organizasyonları, mesleki eğitimler, işbaşı eğitimleri ve turizm sektörünün değişen ihtiyaçlarına yönelik ortak projelerin de hayata geçirilmesi planlanıyor.

BODER Başkanı Dengiz, işbirliğinin Bodrum turizmi açısından önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Turizmde hizmet kalitesinin en önemli unsurlarından biri nitelikli insan kaynağı. İşletmelerimizin doğru personele ulaşabilmesi kadar, sektörde çalışmak isteyen insanların da doğru işletmeler ve doğru pozisyonlarla buluşmasını önemsiyoruz. Muğla İstihdam Ofisi ile gerçekleştirdiğimiz bu işbirliğinin hem üyelerimizin personel ihtiyacına hem de Bodrum’daki yerel istihdama önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz."

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BODER ve Muğla İstihdam Ofisi arasındaki protokolün, Bodrum turizminin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının güçlendirilmesinin yanı sıra yerel istihdamın artırılmasına ve iş arayanların istihdama erişiminin kolaylaştırılmasına katkı sağlaması bekleniyor.

İş arayanlar ve personel ihtiyacı bulunan işletmeler, Muğla İstihdam Ofisi’nin Menteşe ve Bodrum şubeleri üzerinden başvuru yapabilecek.