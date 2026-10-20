Muğla merkezli ihale soruşturmasında 13 ilde 29 kişi gözaltına alındı

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca, sahte ihale evraklarıyla iş deneyim belgesi düzenlenmesi iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Muğla merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 35 şüpheliden aralarında Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ve oğlunun da bulunduğu 29'u yakalandı.

Soruşturma kapsamında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme veya örgüte üye olma, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, resmi belgede sahtecilik ve kamu kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçlarına ilişkin 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Muğla'nın yanı sıra Adana, Ankara, Bursa, Elazığ, Hakkari, İstanbul, Gaziantep, Kilis, Kocaeli, Manisa, Van ve Ordu'da polis ekiplerince eş zamanlı düzenlenen operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ve oğlu Doruk Topuz'un da bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Milas Belediyesinde arama yapıldı.

- Soruşturma

Soruşturmada, 34 şirkete ait 35 ihale evrakının sahte olduğu ve 32 şirkete toplam 33 iş deneyim belgesinin Milas Belediyesi tarafından onaylandığı belirlendi.

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Bilirkişi incelemesinde, şirketlerin başvuru dosyalarındaki banka hesap numarası, vergi kimlik numarası ve IBAN bilgilerinin aynı olduğu belirlendi. SGK hizmet dökümlerinde çalışan ve maaş bilgilerinin örtüştüğü, şirket evraklarında aynı mali müşavir bilgilerinin farklı sicil numaralarıyla yer aldığı ve belgelerdeki imzaların farklı olduğu tespit edildi.

İncelemede ayrıca banka dekontlarındaki tutarların rakam ve yazıyla yazılan karşılıklarının uyuşmadığı, geçici kabul tutanaklarındaki imzaların kopyalandığı ve belgelerin tek elden hazırlandığı yönünde tespitlerde bulunuldu.

Yapılmadığı halde yapılmış gibi gösterilen işlerin ihale bedeli toplam 2 milyar 579 milyon 555 bin 355 lira olarak hesaplandı.

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Kamu İhale Kurumundan alınan bilgi ve belgelere göre, sahte olduğu belirtilen evraklarla düzenlenen iş deneyim belgelerini kullanan 8 şirket, toplam bedeli 3 milyar 714 milyon 262 bin 711 lira 18 kuruş olan 25 kamu ihalesine katıldı. Şirketlerin bu belgelerle doğrudan veya dolaylı olarak 342 milyon 880 bin lira sermaye artırımına gittiği belirlendi.