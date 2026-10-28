Muğla Valiliği, Cumhuriyet'in ilanının 103. yılına özel kısa film hazırladı

Muğla Valiliği, Cumhuriyet'in ilanının 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla 29 Ekim 1923 gecesi kentte yaşananları ve müjdenin duyulma anını konu alan bir kısa film yayımladı.

Tarihi kaynaklardan yararlanılarak yapay zeka teknolojisiyle hazırlanan çalışma, kamuoyuna duyuruldu.

Videoda yer alan bilgilere göre, 29 Ekim 1923 akşamı saat 20.00 sıralarında Muğla Hükümet Konağı'ndaki telgraf odasında görev yapan Sarı Mehmet, Ankara'dan Cumhuriyet'in ilan edildiğini bildiren tarihi telgrafı teslim aldı.

Sarı Mehmet, gelen bu mühim haberi vakit kaybetmeden dönemin Muğla Valisi H. Asaf Bey ile Belediye Başkanı Mehmet Ragıp Zorbazzade'ye iletti.

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"Cumhuriyet ilan olundu!" sesleriyle kent sokaklarında yankılanan haber, Muğla halkı tarafından büyük bir sevinç ve coşkuyla karşılandı.

- "Bağımsızlık meşalesi hiç sönmeyecek"

Yayımlanan filmde dönemin Muğla Valisi H. Asaf Bey'in "Bu millet, işgalin ve yokluğun ağır günlerinden geçti ama istiklalinden vazgeçmedi. Cumhuriyet geleceğimize yakılan..." ifadelerine de yer verildi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık ise mesajında şunları kaydetti:

"Ve bir asrı aşkın süredir hiç sönmeyen bağımsızlık meşalesidir. Bu büyük emaneti daha güçlü yarınlara taşıyacağız. Aziz milletimin ve kıymetli Muğlalı hemşehrilerimin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun."