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        Muğla'da trafik tartışmasında kuryeyi darbeden 2 kişiye 360 bin lira ceza

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, trafik tartışması sırasında araçlarından inerek trafik ışıklarında bekleyen kuryeyi darbeden 2 kişiye toplam 360 bin lira idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 21:43 Güncelleme:
        Muğla'da trafik tartışmasında kuryeyi darbeden 2 kişiye 360 bin lira ceza

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, trafik tartışması sırasında araçlarından inerek trafik ışıklarında bekleyen kuryeyi darbeden 2 kişiye toplam 360 bin lira idari para cezası uygulandı.

        Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde meydana gelen olayın sosyal medyada paylaşılan görüntülerinin ardından Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldı.

        Yapılan çalışma sonucunda, trafik tartışmasının ardından araçlarından inerek ışıklarda bekleyen kuryeyi darbeden kişilerin R.G. (27) ve B.G. (22) olduğu tespit edildi.

        Şüphelilere toplam 360 bin lira idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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