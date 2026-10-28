Muğla'da trafik tartışmasında kuryeyi darbeden 2 kişiye 360 bin lira ceza

Yapılan çalışma sonucunda, trafik tartışmasının ardından araçlarından inerek ışıklarda bekleyen kuryeyi darbeden kişilerin R.G. (27) ve B.G. (22) olduğu tespit edildi.

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